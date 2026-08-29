La Capital | La Región | contaminación

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

La Policía de Santa Fe detectó maniobras ilegales con dron y secuestró un camión atmosférico en San Lorenzo

29 de agosto 2026 · 12:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
El vehículo fue interceptado en la ruta provincial 10.

Foto: Policía de Santa Fe.

El vehículo fue interceptado en la ruta provincial 10.

Un camionero del cordón industrial quedó involucrado este viernes por un presunto caso de contaminación. La policía lo denunció a partir de un video en el que tiraba residuos cloacales a un arroyo de San Lorenzo, donde también le dieron aviso a la Muncipalidad.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo se llevó a cabo en inmediaciones del cementerio local. Una vez que se corroboró la maniobra, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales fueron a buscar al chofer al barrio Mitre.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron el secuestro del camión atmosférico filmado con un dron en el barrio Mitre. Además, constataron que el conductor ni siquiera contaba con la documentación obligatoria para circular por la cabecera del departamento San Lorenzo.

Denuncia de contaminación en San Lorenzo

La maniobra de contaminación quedó expuesta mientras la policía realizaba un operativo de saturación. En ese momento, advirtieron que había un Ford Cargo 1722 detenido en el cruce sobre un arroyo. La cisterna se estaba vaciando en el cauce, a plena luz del día.

Los agentes decidieron registrar lo sucedido con ayuda de la Brigada Aérea de la fuerza. Mediante el uso de un dron, grabaron al chofer en una toma panorámica de un camino rural cercano al cementerio.

>> Leer más: El histórico Thunderbird del ex intendente Luis Cándido Carballo recibirá su patente provincial

Más tarde, el conductor fue interceptado en la ruta provincial 10. Entonces le avisaron que lo habían filmado mientras arrojaba líquidos cloacales al agua.

Según fuentes oficiales, el camionero con contaba con los permisos correspondientes para manejar el vehículo. Frente a estas irregularidades, la denuncia quedó en manos del área sanitaria de la Municipalidad de San Lorenzo para aplicar las sanciones correspondientes.

Noticias relacionadas
Juan Carlos Álvarez compró el Ford Thunderbird modelo 1959 que perteneció al ex intendente Luis Cándido Carballo.

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Los cursos son gratuitos, tienen cupos limitados de aproximadamente 20 personas por especialidad e incluyen contenidos de seguridad y prevención, además de la formación técnica específica. 

Villa Constitución fortalece la formación para el empleo con un nuevo programa de capacitación

Al menos una treintena de viviendas sufrió voladura de techos, incontables árboles y ramas caídas de todos los tamaños imaginables inundaron las calles y veredas de la ciudad.

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo

Lola cumplirá 5 años en septiembre. Su familia impulsa una campaña solidaria para que pueda acceder a un tratamiento en México.

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Lo último

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Importado para uso oficial de la Municipalidad de Rosario en los 60, su actual dueño contó aspectos del mantenimiento y cuidados del auto
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Por Luis Emilio Blanco
Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo
La Región

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos
Ovación

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport
La Ciudad

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue
La Ciudad

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Ovación
Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico
Ovación

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Policiales
Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

La Ciudad
Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport
La Ciudad

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

La joyería contemporánea no tiene nada que ver con el oficio que aprendí

"La joyería contemporánea no tiene nada que ver con el oficio que aprendí"

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes
Policiales

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares
La Región

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: Transparencia y eficiencia
Política

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: "Transparencia y eficiencia"

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea
La Región

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional
Política

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año