Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

La Policía de Santa Fe detectó maniobras ilegales con dron y secuestró un camión atmosférico en San Lorenzo

Un camionero del cordón industrial quedó involucrado este viernes por un presunto caso de contaminación . La policía lo denunció a partir de un video en el que tiraba residuos cloacales a un arroyo de San Lorenzo , donde también le dieron aviso a la Muncipalidad.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo se llevó a cabo en inmediaciones del cementerio local . Una vez que se corroboró la maniobra, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales fueron a buscar al chofer al barrio Mitre.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron el secuestro del camión atmosférico filmado con un dron en el barrio Mitre . Además, constataron que el conductor ni siquiera contaba con la documentación obligatoria para circular por la cabecera del departamento San Lorenzo.

La maniobra de contaminación quedó expuesta mientras la policía realizaba un operativo de saturación. En ese momento, advirtieron que había un Ford Cargo 1722 detenido en el cruce sobre un arroyo . La cisterna se estaba vaciando en el cauce, a plena luz del día.

Video: gobierno de Santa Fe.

Los agentes decidieron registrar lo sucedido con ayuda de la Brigada Aérea de la fuerza. Mediante el uso de un dron, grabaron al chofer en una toma panorámica de un camino rural cercano al cementerio.

>> Leer más: El histórico Thunderbird del ex intendente Luis Cándido Carballo recibirá su patente provincial

Más tarde, el conductor fue interceptado en la ruta provincial 10. Entonces le avisaron que lo habían filmado mientras arrojaba líquidos cloacales al agua.

Según fuentes oficiales, el camionero con contaba con los permisos correspondientes para manejar el vehículo. Frente a estas irregularidades, la denuncia quedó en manos del área sanitaria de la Municipalidad de San Lorenzo para aplicar las sanciones correspondientes.