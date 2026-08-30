Morosidad: el gobierno habilitará nuevas herramientas para cobrar

Frente a la alta morosidad el Ejecutivo habilita débitos desde cuentas y billeteras virtuales y avanza con el código de descuento salarial

Morosidad. Desde este lunes 31 de agosto entrará en vigencia el mecanismo denominado Cobros por Transferencia.

El gobierno avanza con nuevas herramientas para mejorar la cobrabilidad de los préstamos otorgados por bancos y fintech. Aunque los incumplimientos dejaron de crecer en junio por primera vez en un año y medio, la morosidad continúa en niveles históricamente altos y afecta a casi 6 millones de personas.

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), la tasa de morosidad de los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito se ubicó en 12,8% en junio, apenas 0,1 punto porcentual por debajo del registro de mayo. En el conjunto del sistema financiero, en tanto, la irregularidad del crédito bajó levemente hasta el 7,6%. La mejora estuvo asociada a una desaceleración en el crecimiento de la cartera irregular y a un aumento real del financiamiento total.

En este escenario, el Ejecutivo puso en marcha una nueva herramienta para facilitar el cobro de las cuotas impagas y prepara otra vinculada con el descuento directo sobre los salarios.

Desde este lunes 31 de agosto entrará en vigencia el mecanismo denominado Cobros por Transferencia, que permitirá a bancos y otras entidades financieras debitar la cuota pendiente de un préstamo desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente moroso.

Para utilizarlo, el tomador del crédito deberá autorizar expresamente los débitos automáticos. Ese consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento.

La normativa establece además algunas condiciones para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Las cuotas deberán ser fijas e iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor.

Si el crédito fue depositado en una cuenta de otra entidad, el prestamista podrá debitar la cuota pendiente de esa cuenta en caso de mora. Antes de hacerlo deberá notificar al usuario con al menos un día de anticipación. El mecanismo también limita los intentos de cobro: habrá un débito inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas.

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La herramienta, sin embargo, generó reparos entre bancos y proveedores de crédito. Las entidades cuestionan principalmente que el débito pueda realizarse únicamente sobre la cuenta donde se depositaron los fondos del préstamo. Consideran que esto reduce su utilidad práctica, ya que pocas entidades estarían dispuestas a transferir el dinero hacia una cuenta de un competidor.

También señalan que la normativa no permite computar intereses frente a eventuales retrasos en el pago.

Descuento directo sobre el salario

La segunda herramienta está vinculada con la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo, que permite descontar directamente del salario las cuotas de los préstamos.

El mecanismo fue contemplado en el artículo 36 de la reforma laboral, aunque su entrada en vigencia todavía depende de la reglamentación del Banco Central. La autoridad monetaria deberá establecer las normas complementarias y publicar la reglamentación correspondiente.