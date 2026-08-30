Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Frank Kudelka dio a conocer la lista de 24 citados de Newell's para el cruce del lunes ante Estudiantes, en la previa del clásico rosarino

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El defensor de Newell's Oscar Salomón regresa a la convocatoria tras una lesión.

Newell's dio a conocer la nómina de 24 citados para visitar este lunes, a las 19, a Estudiantes, por la séptima fecha del torneo Clausura. El equipo de Frank Kudelka buscará afianzarse en zona de clasificación a los play-offs de octavos de final.

Pero en especial llegar de la mejor manera al clásico rosarino del próximo domingo 6 de septiembre, a las 14.45, en el Gigante de Arroyito.

Newell's deberá ratificar el buen paso que trae de los últimos dos partidos de local, donde superó a Deportivo Riestra y Banfield ante su gente en el Coloso del Parque.

Entre las novedades de los citados en referencia al partido ante Banfield está la salida del defensor Ian Glavinovich y el ingreso de Oscar Salomón.

Luego del partido con el Pincha la Lepra también será visitante de Rosario Central.

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Los citados de Newell's para Estudiantes