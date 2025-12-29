En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

El zaguero central ya estuvo en el radar del Canalla en el mercado de pases anterior. Terminó su contrato con Fortaleza y su pase pertenece a Ajax

Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.

En 2025, el Gato Ávila jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza, la mayoría de ellos como titular.

Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza de Brasil. A mediados de año Central hizo un intento por repatriarlo.

La realidad de que Central tiene que llevar a cabo un rearmado de plantel es más que clara. La misma incluye mantener, en la medida de lo posible, la base que viene de 2025 y agregarle unos cuantos refuerzos. Nadie duda de que hay varias negociaciones abiertas y una de ellas es la que tiene a Gastón Ávila como protagonista.

El zaguero central es uno de los nombres apuntados en Arroyito y por quien se está negociando con el único fin de sumarlo como refuerzo de cara a la temporada 2026, en la que el Canalla tendrá varios objetivos importantes. Uno de ellos será la Copa Libertadores.

A esta altura el nombre de Gastón Ávila ya no suena a sorpresa porque es un futbolistas que siempre estuvo en el radar canalla después de que se fue, allá por fines de 2022.

Ahora la negociación parece un poco más sencilla de lo que fue hace seis meses, cuando también se hizo el intento para repatriarlo. Es que son menos las partes intervinientes.

>>Leer más: En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que llegó con bajo perfil y colmó las expectativas

Avila3 En 2025, el Gato Ávila jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza, la mayoría de ellos como titular.

En esta ocasión Central negocia directamente con Ajax de Holanda, club dueño de su pase y con e que tiene un año más de contrato, hasta fines de 2026.

Por estos días lo que hay es un ida y vuelta de ofertas en la que la cuestión económica es la madre de todas las batallas. Sin información precisa por el lado de Central, lo que trascendió es que el club de Arroyito apuesta a un préstamo, mientras que los europeos le ponen todas las fichas a una venta.

Es un caso típico de mercado de pases, en el que el club dueño del pase, en este caso Ajax, podría esperar hasta último momento para ver si le aparece alguna oferta más tentadora desde lo económico.

Al Gato lo tienta la idea de volver

Del lado de jugador dicen que la postura es lo suficientemente clara. El Gato tiene ganas de volver a jugar en el club donde se formó y del que es hincha. Pero más allá de la fuerza que pueda hacer, la decisión de Ajax es la que cuenta.

>>Leer más: Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

No es que Ávila apareció ahora por pedido del por flamante entrenador Jorge Almirón, a quien seguramente los dirigentes consultaron antes de continuar con la negociación. Es que el interés de Central por el defensor viene desde hace un tiempo.

Avilacen Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.

A mediados de año Central fue con decisión a buscarlo mientras jugaba en Fortaleza de Brasil y en lo que hace a los términos contractuales, con Ajax estaba todo más que claro, pero fue el club brasileño, donde estaba a préstamo hasta fines de este año, el que estableció el mayor impedimento. EL hecho de no haberle abierto las puertas fue no sólo porque tenía contrato, sino por el buen nivel que tenía.

Central negocia con Ajax

Ahora la situación es diferente. Es que Ávila debe volver al club europeo y sólo es cuestión de que se llegue a un acuerdo entre Central y Ajax. Por el lado del futbolista no habría ninguna traba.

Si hay algo que Ávila tiene a su favor es que conoce muy bien lo que es Central. No sólo hizo las inferiores en Arroyito (se fue antes de debutar en primera), sino que jugó todo 2021, cuando el equipo era dirigido por el Kily González. Vino a préstamo a inicio de ese año desde Boca, club al que regresó doce meses después.

Jugó no sólo el torneo local, sino que fue parte del plantel que disputó la Copa Sudamericana en la que el Canalla quedó eliminado en cuartos de final frente a Bragantino. En ese año anotó tres goles: les marcó a Aldosivi, Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca.

Avila2 Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

Un buen presente

Si hay algo que Ávila tiene es presente. En la temporada que acaba de finalizar jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza (en la última fecha evitó el descenso), de los cuales en 31 lo hizo como titular.

El puesto de zaguero central (en algunas ocasiones ha jugado como lateral por izquierda) es uno de los apuntados para reforzar en Central y Gastón Ávila es una alternativa viable, por la cual se trabaja. Dependerá de cómo avance la negociación y, sobre todo, de las exigencia que establezca Ajax. En lo que compete al Canalla, la intención está para repatriar a un conocido de la casa.