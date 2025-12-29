La Capital | Ovación | Central

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

El zaguero central ya estuvo en el radar del Canalla en el mercado de pases anterior. Terminó su contrato con Fortaleza y su pase pertenece a Ajax

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de diciembre 2025 · 06:10hs
Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza de Brasil. A mediados de año Central hizo un intento por repatriarlo.

Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza de Brasil. A mediados de año Central hizo un intento por repatriarlo.
En 2025

En 2025, el Gato Ávila jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza, la mayoría de ellos como titular.
Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.

Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.
Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

La realidad de que Central tiene que llevar a cabo un rearmado de plantel es más que clara. La misma incluye mantener, en la medida de lo posible, la base que viene de 2025 y agregarle unos cuantos refuerzos. Nadie duda de que hay varias negociaciones abiertas y una de ellas es la que tiene a Gastón Ávila como protagonista.

El zaguero central es uno de los nombres apuntados en Arroyito y por quien se está negociando con el único fin de sumarlo como refuerzo de cara a la temporada 2026, en la que el Canalla tendrá varios objetivos importantes. Uno de ellos será la Copa Libertadores.

A esta altura el nombre de Gastón Ávila ya no suena a sorpresa porque es un futbolistas que siempre estuvo en el radar canalla después de que se fue, allá por fines de 2022.

Una nueva negociación por Ávila

Ahora la negociación parece un poco más sencilla de lo que fue hace seis meses, cuando también se hizo el intento para repatriarlo. Es que son menos las partes intervinientes.

>>Leer más: En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que llegó con bajo perfil y colmó las expectativas

Avila3
En 2025, el Gato Ávila jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza, la mayoría de ellos como titular.

En 2025, el Gato Ávila jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza, la mayoría de ellos como titular.

En esta ocasión Central negocia directamente con Ajax de Holanda, club dueño de su pase y con e que tiene un año más de contrato, hasta fines de 2026.

Por estos días lo que hay es un ida y vuelta de ofertas en la que la cuestión económica es la madre de todas las batallas. Sin información precisa por el lado de Central, lo que trascendió es que el club de Arroyito apuesta a un préstamo, mientras que los europeos le ponen todas las fichas a una venta.

Es un caso típico de mercado de pases, en el que el club dueño del pase, en este caso Ajax, podría esperar hasta último momento para ver si le aparece alguna oferta más tentadora desde lo económico.

Al Gato lo tienta la idea de volver

Del lado de jugador dicen que la postura es lo suficientemente clara. El Gato tiene ganas de volver a jugar en el club donde se formó y del que es hincha. Pero más allá de la fuerza que pueda hacer, la decisión de Ajax es la que cuenta.

>>Leer más: Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

No es que Ávila apareció ahora por pedido del por flamante entrenador Jorge Almirón, a quien seguramente los dirigentes consultaron antes de continuar con la negociación. Es que el interés de Central por el defensor viene desde hace un tiempo.

Avilacen
Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.

Ávila jugó con la camiseta de Central en 2021. En ese entonces el equipo era dirigido por el Kily González.

A mediados de año Central fue con decisión a buscarlo mientras jugaba en Fortaleza de Brasil y en lo que hace a los términos contractuales, con Ajax estaba todo más que claro, pero fue el club brasileño, donde estaba a préstamo hasta fines de este año, el que estableció el mayor impedimento. EL hecho de no haberle abierto las puertas fue no sólo porque tenía contrato, sino por el buen nivel que tenía.

Central negocia con Ajax

Ahora la situación es diferente. Es que Ávila debe volver al club europeo y sólo es cuestión de que se llegue a un acuerdo entre Central y Ajax. Por el lado del futbolista no habría ninguna traba.

Si hay algo que Ávila tiene a su favor es que conoce muy bien lo que es Central. No sólo hizo las inferiores en Arroyito (se fue antes de debutar en primera), sino que jugó todo 2021, cuando el equipo era dirigido por el Kily González. Vino a préstamo a inicio de ese año desde Boca, club al que regresó doce meses después.

Jugó no sólo el torneo local, sino que fue parte del plantel que disputó la Copa Sudamericana en la que el Canalla quedó eliminado en cuartos de final frente a Bragantino. En ese año anotó tres goles: les marcó a Aldosivi, Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca.

Avila2
Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

Gastón Ávila siempre tuvo el deseo de volver a jugar en Central. El Canalla busca un jugador en ese puesto.

Un buen presente

Si hay algo que Ávila tiene es presente. En la temporada que acaba de finalizar jugó 34 partidos con la camiseta de Fortaleza (en la última fecha evitó el descenso), de los cuales en 31 lo hizo como titular.

El puesto de zaguero central (en algunas ocasiones ha jugado como lateral por izquierda) es uno de los apuntados para reforzar en Central y Gastón Ávila es una alternativa viable, por la cual se trabaja. Dependerá de cómo avance la negociación y, sobre todo, de las exigencia que establezca Ajax. En lo que compete al Canalla, la intención está para repatriar a un conocido de la casa.

Noticias relacionadas
Ignacio Ovando grita con locura su primer gol en la primera de Central, en el triunfo ante Instituto.

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Giovani Lo Celso está muy cerca de ser jugador del Inter Miami de Leo Messi. 

Es de Central y muy amigo de Messi, y jugará con el capitán de la selección en Inter Miami

Enzo Giménez se ganó el cariño de los hinchas de Central y el club decidió hacer uso de la opción de compra.

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Jorge Broun, el que más partido tiene con la casaca de Central del plantel actual, acaba de renovar su contrato a los 39 años.

Central tiene en su plantel a varios futbolistas con 100 o más cotejos en el club

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Lo último

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Con una infraestructura renovada y una pista lista para estrenar, se inicia una nueva etapa que promete ampliar la conectividad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones
Información general

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Ovación
Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Policiales
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

La Ciudad
La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato hasta fines de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato hasta fines de 2027

Un exrojinegro opinó que, sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso
OVACIÓN

Un exrojinegro opinó que, "sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso"

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos