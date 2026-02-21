Las primeras palabras de Marco Ruben: "Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso"

En su regreso a Central se mostró feliz y muy ilusionado por "todas las cosas importantes que hay por jugar". Elogió a Di María y le agradeció a Almirón

Marco Ruben es nuevamente parte activa del mundo Central. La bomba que apareció en la mañana de este sábado cuando el club informó su regreso a las canchas generó mucho ruido, pero lo más importante es que el nuevamente futbolista profesional ya cumplió con su primera jornada de entrenamiento.

“Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso”, tiró Marco en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas, en una entrevista con la prensa oficial del club, en la que, como no podía ser de otra forma, llenó de elogios a Ángel Di María .

“Lo tomo como una continuidad de lo que pasó un año. Siempre estuvo esta chance. En aquel momento, cuando volví, había una idea muy linda y viví momentos lindos en todas las etapas que tuve en este club . No tuve la suerte en aquel momento de poder jugar con Ángel, pero pasé cosas hermosas. Hoy este regreso, que puede ser sorpresivo para muchos, no lo es para los que estamos cerca del club, porque siempre pensamos que se podía dar una continuidad y poder disfrutar nosotros y que nos disfrute la gente”, contó Ruben.

Y agregó: “Vamos a compartir plantel y haremos lo posible para que todo vaya bien en un año tan lindo, con tantas cosas importantes por jugar. Se tuvieron que dar un montón de cosas para que esto ocurra, como el interés nuevamente de la dirigencia y la aceptación del técnico”.

Marco3 El abrazo que todos querían ver en Central. El de Marco Ruben con Ángel Di María.

Marco Ruben sorprendió a todos

Ruben sorprendió a todos con su aparición en el predio de Arroyo Seco y después de los saludos, se puso los cortos y se metió a la cancha para trabajar con sus compañeros. Tras el entrenamiento el almuerzo en el hotel del predio y, después sí, las palabras sobre sus sensaciones por volver a ponerse la camiseta (usará la 29) del Central que lo tiene como el máximo goleador de la historia del profesionalismo.

“Fue todo muy de golpe porque lo mantuvimos en secreto, pero estuvo siempre en la cabeza de todos. Por suerte se pudo dar. Acá estoy de vuelta, para disfrutar, para ayudar, para que sea un año hermoso. Recién hoy les avisé a mi mamá y a mi hermano. Fue lindo porque fue simple y porque hubo una cara de sorpresa de todos y un lindo abrazo. Espero vivir muchos momentos lindos con Ángel y con el resto del equipo. Hay un plantel muy competitivo al que me voy a sumar y voy a hacer todo lo posible para que las cosas salgan”, esgrimió el nuevamente jugador profesional.

A Di María, con cariño

Como no podía ser de otra forma, Marco hizo una referencia especial hacia Di María. “Tuve la suerte de verlo en el vestuario y de que le firmara la camiseta a mis hijos, pero hace tanto tiempo que jugamos juntos en el Gigante que para mí es un sueño volver a estar con él después de que ganara tantas cosas. Jugando en Central está haciendo realidad el sueño de todos en Central porque es increíble el nivel que tiene. La verdad, no tengo palabras para describir a Angel, lo que quiero es disfrutarlo”. Y bromeó cuando contó: “Hoy me metí al vestuario y les dije: «muchachos, voy a entrenar de nuevo, estoy acá para lo que sea» y claramente fue una sorpresa para todos. Pero a los 30 minutos ya estábamos todos entrenando como si yo hubiese seguido”.

Marcoo Los futbolistas canallas se sorprendieron con la llegada de Marco Ruben, pero rápidamente todo fue sonrisas.

También se refirió a su relación con Almirón. “En este primer día hablé poco con el técnico, pero ya habíamos tenido una reunión previa, netamente futbolística. Está claro que sin la aprobación de él nada de esto hubiese ocurrido. Se dieron varias cosas para que el sueño siga su camino”, dijo.

“Al hincha de Central le digo que estemos juntos más que nunca, que se nos viene un año hermoso por delante porque es un sueño jugar Copa Libertadores de nuevo, estar entero, tener un buen plantel y creernos que podemos conseguir algo. Es un sueño que tenemos que vivir juntos y ojalá podamos conseguir algo juntos, y si no lo conseguimos, el sueño lo vamos a cumplir igual porque vamos a disfrutar uno del otro”, remató.