En Central hay dudas y certezas desde lo táctico y colectivo

Central evidencia desde hace cuatro presentaciones una importante merma futbolística y no sería extaño que Russo altere el sistema para el cercano partido en el Gigante ¿Se vienen dos puntas?

Más allá de la mentada diferenciación del rendimiento en el Gigante y de visitante , después de la goleada sobre Instituto, Central viene experimentando un cierto bajón futbolístico. O al menos, no le alcanza para imponerse en el resultado. Le tocó, es cierto, dos rivales de mayor envergadura en los últimos encuentros como San Lorenzo y Estudiantes. Pero antes dejó una imagen desteñida frente a Barracas Central y Colón. Los mismos jugadores y el técnico deslizan que le van tomando la mano, se viene notando que la sorpresa de los movimientos ofensivos de Malcorra y Campaz dejaron de serlo, y entonces cabe el interrogante de si Miguel Russo debe retocar su táctica, que vaya más allá inclusive de si debe poner cuatro o cinco en el fondo. Cabría que preguntarse por ejemplo si en algún momento debe volver a poner dos puntas como en las primeras fechas , algo que parece naturalmente archivado. Y si así fuera enseguida sobresale la posibilidad de Veliz-Candia. Pero claro, el exdelantero de Huracán que titular inicial no fue ni siquiera al banco en las dos últimas fechas sin que se sepa porqué. Otro interrogante.

Habrá que ver si para esta cita reaparecerá Jhonatan Candia . Llama poderosamente la atención que de ser titular o la primera opción del goleador Alejo Veliz pasó a ser borrado de un plumazo por Miguel Russo. El entrenador no lo concentró los dos últimos partidos.

Puertas hacia adentro del club afirman que el experimentado entrenador pasó de un momento a otro a no tenerlo en cuenta. Puertas hacia afuera no se dice nada como sucedió cuando el DT limpió a Gaspar Servio luego de que el arquero mandó un telegrama al club reclamando una deuda, que fue saldada rápidamente por la dirigencia. A Russo esa actitud no le cayó nada bien y lo atravesó futbolísticamente, pese a que pidió que le renovaran contrato a principio de año, a tal punto que días atrás terminó rescindiendo contrato y sumándose a Tacuary de Paraguay.

Central, mientras tanto, entrena en el día pensando en los santiagueños. Hay puntos tan claros como contundentes cuando el foco se posiciona sobre la formación. Así no funcionó en cancha, al menos en los últimos partidos. Lo viene mostrando cada vez que sale a escena. Hay algunos bajones importantes que atentan con la producción colectiva.

Restará saber cómo formará el canalla. También cómo se parará desde lo táctico. Jugar con un punta no representa ser inofensivo. Sucede que a Veliz no le llega la pelota porque Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz tienen un bajo nivel. Por lo tanto, habrá que ver si el técnico vuelve al inicio y reconfigura el sistema con dos puntas definidos. Porque tras el partido ante Lanús, que fue en febrero, luego jamás salió de movida con dos delanteros parados entre la última línea rival. ¿Lo hará ante Central Córdoba? De hacerlo se abrirá otra hipótesis. ¿Quiénes jugarán? ¿Veliz-Oviedo? ¿Veliz-Bianchi? ¿O se vendrá el indulto a Candia? Sin dudas, en Central hay más dudas que certezas.

Sin pistas y con trabajo

Restan tres prácticas y Central todavía sigue preparando la máquina para recibir el próximo martes a Central Córdoba de Santiago del Estero. El entrenador canalla aún no marcó la cancha ni tampoco paró un equipo como para tener una posible formación. El DT deberá resolver entre los entrenamientos matinales que harán hoy y mañana si hará un táctico, ya que el lunes habrá un ensayo vespertino y quedarán concentrados.

Volaron las populares y cambio de horario

Desde Central informaron que la reserva de entradas generales para el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero fueron rápidamente absorbidas por la masa societaria mediante un portal digital. Eso sí, desde Arroyito destacaron que quedó un remanente de plateas para socios y no socios con los siguientes precios: 4500 pesos y 9000, respectivamente.

El club recordó que “sólo podrán comprar plateas no socios de manera digital aquellos que no sean socios y posean DNI físico de Argentina. En el caso de ser del extranjero, podrán comprar platea no socio en la sede de Mitre 853, el lunes de 10 a 18.

En otro orden, este viernesr se conoció que el canalla recibirá al Ferroviario en el Gigante el próximo martes 11 en el nuevo horario de las 18.45, ya que había sido programado inicialmente a las 18. Por su parte, desde Arroyito afirmaron que llegaron a los 80 mil socios.