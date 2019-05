Empieza la renovación del pantel canalla

La dirigencia canalla arrancará a partir de hoy con el trabajo de depuración del plantel de cara a lo que será la próxima temporada. Tras el diálogo que hubo con el DT Diego Cocca, los dirigentes ya saben con los jugadores que deben reunirse para renovar sus préstamos y, además, con los futbolistas que tienen contrato vigente y el DT prefiere que cambien de aire porque no están entre sus prioridades, habiendo en este rubro jugadores experimentados y varios juveniles. Este es el primer paso que dará la comisión directiva en este largo receso, en el que además en breve también comenzarán las gestiones para ir a la carga por los refuerzos que pretende el entrenador para la próxima Superliga.

La dirigencia estará abocada desde esta semana a lo que será la depuración del plantel, tras lo que fue el diagnóstico que hizo Diego Cocca en lo que va de su estadía en Arroyito. Esta tarea consiste en acelerar la renovación de los préstamos o contratos que se vencen en el caso de los jugadores que serán tenidos en cuenta en la próxima temporada, como también en el sentido inverso, la charla con los futbolistas que a pesar de que tienen vínculo con el canalla no serán tenidos en cuenta por Diego Cocca.

Este es el primer paso en la conformación del nuevo plantel. Por ejemplo, el zaguero Miguel Barbieri llegó a préstamo desde Racing por una temporada y este plazo se cumplió por lo que Central deberá renegociar su continuidad si desea retenerlo. Cocca siempre lo utilizó como una opción en el armado defensivo y es uno de los que buscarán que continúe. Central tiene una opción de prórroga del préstamo actual por seis meses con cargo, algo que buscará que se estire a un año.

A la par de la depuración también se iniciarán paulatinamente las gestiones por los refuerzos que pretende el DT. "Ahora el trabajo que se viene es buscar mis jugadores, darle otra identidad al equipo, con más tiempo, contando con más variantes y con una pretemporada encima. En el torneo que viene sí voy a contar con más herramientas para que Central se parezca al equipo que quiero", manifestó Cocca en la entrevista exclusiva que Ovación publicó en su edición de ayer

"Los nombres que vengan serán para armar un Central más grande y protagonista que el que está ahora. Quiero un Central protagonista y para lograr eso hay que traer jugadores que sepan que van a venir a un equipo que irá por los tres puntos siempre. Aquellos jugadores que tengan pocas chances de jugar, lo mejor será que busquen otros horizontes. Les dije a los dirigentes que los futbolistas que no voy a tener en cuenta busquen irse a préstamo para mejorar sus carreras. Hasta ahora yo me manejé con un plantel que no armé. Ahora quiero armarlo", enfatizó el DT.

En referencia a los refuerzos, entre algunos nombres que Cocca aceptó que le interesan figuran los hermanos Gustavo y Walter Bou (Tijuana de México y Unión La Calera de Chile, respectivamente), Alexander Barboza (Defensa y Justicia), Mauro Pittón (Unión), Lucas Gamba (Huracán), David Barbona (Atlético Tucumán), Cristian Chávez (Aldosivi) y Lucas Janson (Tigre). Pero la lista sigue y hay jugadores con mayor trayectoria que los mencionados.

Claro que también pueden partir jugadores en caso de que lleguen ofertas jugosas. Y en este sentido, el vice auriazul Ricardo Carloni manifestó: "Vamos a analizar todas las ofertas razonables que lleguen por nuestros jugadores en este mercado de pases. No le vamos a cortarle la carrera a nadie".

Además, todo indica que esta semana terminará de cerrarse la llegada del nuevo secretario técnico, siendo los candidatos más firmes los ex jugadores de Arroyito Raúl "Mono" Gordillo y Federico Lussenhoff.