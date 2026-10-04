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Los gremios de Rosario preparan un paro regional

Representantes de distintos sindicatos se reunieron para organizar la medida. Cuestionaron la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Acompañarán la movilización del 8 de octubre en defensa de la industria nacional

4 de octubre 2026 · 18:08hs
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Gremios de Rosario organizan medida de fuerza contra la precarización laboral.

Foto: Sebastián Suarez Mecci / La Capital

Gremios de Rosario organizan medida de fuerza contra la precarización laboral.

Los gremios de Rosario avanzan en la organización de un paro regional, aunque todavía no definieron la fecha de la medida de fuerza. Representantes de distintos sindicatos acordaron sumar adhesiones y fortalecer la convocatoria, con la perspectiva de impulsar también un nuevo paro nacional.

Durante un encuentro del que participaron integrantes de la regional Rosario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), entre ellos representantes de Dragado y Balizamiento, Siconara, Sutpa y recolectores. También estuvieron presentes referentes de Coad, ATE Rosario, Aceiteros Rosario, Siprus, el Centro Cultural La Toma y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones, se avanzó en la planificación de la medida de fuerza.

Mientras trabajan en la convocatoria, los gremios anunciaron que acompañarán la movilización del 8 de octubre en defensa de la industria nacional y la Marcha Federal Universitaria, en apoyo a la educación pública, que se realizará el 15 de octubre.

La secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, planteó que la incorporación de más organizaciones será central para concretar el paro. “La posibilidad de ampliar está siempre en la mesa. Necesitamos construir la unidad para enfrentar la pobreza, la desigualdad, para que no volvamos a tener más muertes en el trabajo”, expresó.

Almirón cuestionó las condiciones laborales que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y reclamó respuestas ante las dificultades que atraviesan niños y jubilados. “No puede pasar que haya pibes que no coman o que coman una sola vez al día”, sostuvo. También advirtió que millones de jubilados no cuentan con las condiciones necesarias para vivir dignamente.

El secretario general de Aceiteros Rosario y anfitrión de la reunión, Marco Pozzi, sostuvo que el objetivo es profundizar la organización sindical frente al deterioro de las condiciones de vida y de trabajo. “Es un encuentro para seguir organizándonos de cara a un paro, en un momento en donde el hambre es un eje que se manifiesta todos los días”, señaló.

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El dirigente también advirtió sobre el avance de la precarización laboral y consideró necesario impulsar una protesta que tenga alcance regional. “Los niveles de explotación la están llevando a lugares en donde solo se los puede enfrentar con una medida de fuerza que tenga un impacto como puede ser un paro en la región”, afirmó.

Nadie se salva solo

Por su parte, Edgardo Arrieta, en representación de los gremios de la Catt Rosario, insistió en la necesidad de ampliar la participación sindical. “Quienes estamos acá hemos estado siempre en la calle y lo que queremos es sumar más gremios, porque acá nadie se salva solo, estamos todos padeciendo”, manifestó.

El dirigente cuestionó el rumbo económico del gobierno y sus consecuencias sobre la producción y la educación. Además, apuntó contra los sectores políticos que acompañan esas decisiones y llamó a fortalecer la organización para enfrentarlas.

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