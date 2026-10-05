Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

El gobierno provincial mantiene tres frentes de obra en las rutas 16, 91 y A012, con reconstrucción de calzadas y tareas de iluminación y limpieza en corredores clave del sur santafesino

Más de 1.500 kilómetros recuperados y nuevas obras en las rutas de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe mantiene tres frentes simultáneos de reparación vial en el sur santafesino , con intervenciones sobre las rutas provinciales 16 y 91 y la ruta nacional A012. Las obras se concentran en los departamentos Rosario, San Lorenzo e Iriondo , dentro de la Zona VI de la Dirección Provincial de Vialidad, y apuntan a recuperar corredores que soportan buena parte del tránsito de cargas hacia el Gran Rosario.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , destacó que Santa Fe continúa destinando recursos a la infraestructura vial mientras, según planteó, la obra pública se encuentra paralizada en gran parte del país. “Santa Fe sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”, afirmó el funcionario.

Enrico también remarcó que la decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro es sostener inversiones en distintos sectores de la provincia y señaló que, en el caso de la A012, Santa Fe asumió su intervención a partir de un convenio con la Nación. “No podemos esperar a que Nación repare sus rutas mientras nosotros abandonamos las nuestras. Aquí reparamos, construimos y cumplimos”, sostuvo.

Los trabajos están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se desarrollan en la Zona VI-Rosario, que además de Rosario, San Lorenzo e Iriondo comprende los departamentos Constitución y Caseros.

La intensidad de las intervenciones varía según el estado de cada tramo. En algunos sectores se realizan reparaciones superficiales para mantener el pavimento, mientras que en otros el deterioro obliga a avanzar con reconstrucciones más profundas.

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El administrador general de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que en el sur de Santa Fe se aplica un esquema de trabajo más intenso debido al deterioro de las rutas y al tránsito pesado constante.

“En el sur estamos ejecutando un paquete más agresivo porque el deterioro es estructural y el tránsito pesado es constante. No alcanza con una carpeta nueva: hay que reciclar, reconstruir y colocar pavimento nuevo”, señaló.

Según precisó, los trabajos incluyen técnicas de reciclado con cal y estabilización de bases con cemento. Las empresas Savyc SA y Pose SA trabajan con maquinaria para demoler los sectores deteriorados y reconstruir las bases cuando es necesario.

Qué pasa en las rutas 16 y 91

Uno de los frentes estuvo a cargo de Savyc SA en la intersección de la ruta provincial 16 con la A012. Esa intervención finalizó a mediados de septiembre.

La empresa ahora trabaja sobre la ruta provincial 91, en el tramo comprendido entre La Ribera y Totoras, donde se llevan adelante tareas de recuperación de la calzada.

En paralelo, Pose SA ejecuta obras sobre la A012, uno de los corredores de mayor importancia para el movimiento productivo del sur provincial.

La recuperación de la A012

La A012 permaneció durante décadas bajo jurisdicción nacional y recientemente pasó a ser intervenida por la provincia. La traza tiene un rol estratégico porque conecta distintos accesos y corredores vinculados con los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo.

Frente al deterioro acumulado, Santa Fe mantiene actualmente dos frentes de demolición y reconstrucción.

Uno se encuentra en Roldán y el otro en la intersección con la ruta nacional 34. Además de la reconstrucción de sectores deteriorados, se realizan trabajos de iluminación y limpieza.

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La intervención cobra especial importancia por el volumen de tránsito pesado que circula por el sur santafesino rumbo a terminales portuarias, plantas de procesamiento y complejos agroexportadores.

Más de $150.000 millones en tres años

La provincia también puso en números el programa de recuperación de rutas durante la gestión de Pullaro.

Entre 2024 y 2025, el gobierno provincial ejecutó 12 contratos de reparación, con una inversión superior a los $105.000 millones. En ese período se recuperaron unos 1.500 kilómetros de distintos tramos de rutas.

Durante 2026 se sumaron otros seis grupos de reparaciones, además de la intervención sobre la A012.

De acuerdo con los datos difundidos, la inversión acumulada supera así los $150.000 millones en tres años, destinados al mantenimiento preventivo y la recuperación de corredores estratégicos.

Otras obras viales en el sur

El plan provincial también incluye otras obras de infraestructura vial en el área metropolitana de Rosario y el sur santafesino. Entre ellas se encuentra la segunda etapa del nuevo Camino de la Cremería, entre la ruta provincial 10 y la A012. La primera etapa ya fue inaugurada.

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También avanza la obra del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe. La primera etapa ya fue inaugurada y, según informó la provincia, la segunda comenzará en octubre.

A eso se suma el Desvío Giardino, cuya primera etapa presenta un avance del 90% y tiene una segunda etapa próxima a comenzar.

En Rosario, en tanto, continúa el tramo final de la transformación de la avenida Jorge Newbery, otra de las obras viales incluidas por Santa Fe entre las intervenciones que se desarrollan en el sur santafesino.