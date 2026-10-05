Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

El episodio sucedió en Montevideo al 2700. La víctima tiene 40 años y sufrió varias heridas. El agresor pudo escapar

El cuidacoches apuñalado en Montevideo al 2700 fue derivado al Heca

Una pelea entre cuidacoches dejó a uno de ellos herido de una puñalada y trasladado posteriormente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El agresor no pudo ser identificado.

El incidente sucedió en Montevideo al 2700. La policía de Rosario fue convocada a ese lugar tras una llamada a la central 911 en la que se denunciaba la presencia en ese lugar de una persona herida de un puntazo.

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y comprobaron que se trataba de un hombre de 40 años que presentaba varias heridas punzantes en el cuerpo.

Según fuentes policiales, la víctima estaba sentada en la calle y declaró ante los policías que estaba en situación de calle y que unos minutos antes se había peleado con otro hombre que vestía ropa oscura, quien le efectuó varios puntazos con una facha para luego escapar por Montevideo en dirección al oeste.

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El hombre herido fue identificado como Ramiro M, de 40 años. Fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y luego derivado el Heca para su mejor atención. El agresor no pudo ser ubicado y Ramiro M. quedó internado en estado delicado.