Emiliano Tade, el futbolista récord en el Mundial de Clubes

Debutó en el Mundial contra Kashiwa Reysol el 8 de diciembre de 2011 en el estadio Toyota City cuando sustituyó a Adam Dickinson, en un partido en el que el cuadro nipón se impuso por 2-0. Desde entonces ha disputado diez encuentros, los mismos que su excompañero Ivan Vicelich, ahora asistente del DT, y uno detrás de los egipcios Mohamed Aboutrika, Wael Gomaa y Hossam Ashour.

El Auckland City disputará su 10° Mundial, lo que también supone un récord, que podría haber sido mayor si no se hubiera visto obligado a renunciar en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid-19.

La opinión de su DT

Para el español Albert Riera, técnico del campeón oceánico, “Tade es un jugador muy especial, y en el fútbol no existen las casualidades. Que alguien como él logre lo que ha logrado no es suerte ni casualidad, se lo merece con creces”, dijo.

“Trabaja muy duro fuera del campo de juego y lo conozco desde hace mucho tiempo. Cuando Emi llegó a Auckland City FC en 2011, su evolución como jugador probablemente ha sido la mejor que he visto en el club. Llegó a nosotros desde Wellington y tuvo que adaptarse al estilo del Auckland City. Es el máximo goleador de todos los tiempos del City (145 goles en 222 partidos) y somos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo”, manifestó.

Riera apuntó que “tiene una influencia que es imposible de encontrar o entrenar, la tienes o no, no puedes entrenarla. Está dentro de uno. Por mucho que quieras entrenar eso a otros jugadores, no puedes. En los partidos importantes siempre aparece Tade, que es difícil de encontrar. Aporta una diferencia clave al juego”.

De lavaplatos a meter goles

Emiliano Tade tomó su valija en 2009 y se subió a un avión con destino Nueva Zelanda en busca de trabajo y un cambio de aire. “Estudiaba abogacía en Argentina y tenía ganas de cambiar”, explicó el atacante, pieza clave de Auckland City. “Tenía 22 años y decidí ir a Nueva Zelanda para empezar de cero”, dijo. Llegó al archipiélago oceánico sin saber inglés y empezó a trabajar lavando platos. Todo era muy diferente cuando aterrizó en Nueva Zelanda. “De a poco empecé a jugar en tercera división en un equipo muy social, para seguir jugando como lo hacía en Argentina. Se fueron dando las cosas. Luego segunda, luego primera y después Auckland”, contó el jugador, quien dijo ser hincha de Boca.

Comienza una nueva edición del Mundial de Clubes

Al Ahly de Egipto, subcampeón de Africa, y Auckland City, de Nueva Zelanda, campeón de Oceanía, iniciarán hoy el Mundial de Clubes, a celebrarse en la ciudades de Tánger y Rabat (Marruecos) y que tiene como principales candidatos a Real Madrid y Flamengo. El partido por la primera fase se disputará desde las 16 (DirecTV) en el estadio de Tánger, es de eliminación directa y en caso de empate se jugarán 30 minutos suplementarios. De seguir la igualdad habrá penales. El ganador se medirá en cuartos con Seattle Sounders, de Estados Unidos, campeón de la Concacaf y en el que juega Nicolás Lodeiro, exBoca. En este torneo habrá una novedad reglamentaria: la comunicación en vivo al público, ya sea para los que están en el estadio o para los televidentes, de las decisiones tomadas a través del VAR que recibirán los árbitros, como sucede en el rugby y fútbol americano.