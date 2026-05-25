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México, en alerta por el ébola ante la llegada de la selección de Congo por el Mundial

La presidenta Sheinbaum confirmó que se aplicarán estrictas medidas de vigilancia epidemiológica y filtros sanitarios

25 de mayo 2026 · 18:48hs
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México, en alerta por el ébola ante la llegada de la selección de Congo por el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno aplicará estrictas medidas de vigilancia epidemiológica y filtros sanitarios ante la llegada de turistas y de los integrantes de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo. Esta decisión responde al reciente brote de ébola detectado en la nación africana, el cual fue declarado como una emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana subrayó que el país mantendrá una política de recepción basada en la solidaridad entre los pueblos, descartando el bloqueo de visados o el cierre de fronteras para los ciudadanos congoleños.

>> Leer más: La OMS teme por la "magnitud y rapidez" de la propagación del ébola: 134 muertes en Congo

Sheinbaum aseguró que el protocolo se centrará en la prevención oportuna y el monitoreo médico de los viajeros en los puntos de entrada al territorio nacional, garantizando tanto la seguridad de la población local como el trato digno a los visitantes.

La selección de fútbol de Congo modificó su logística de preparación de cara a la Copa Mundial de 2026, certamen donde México operará como una de las sedes principales. Ante la expansión de la cepa Bundibugyo del virus en el este del Congo, el combinado africano optó por suspender sus entrenamientos en la capital, Kinshasa, y trasladar sus campamentos fuera de su territorio para reducir riesgos de contagio antes de viajar a sus compromisos internacionales.

Monitoreo y guías específicas

Por su parte, la Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje y activó los mecanismos de monitoreo en los aeropuertos internacionales del país.

Las autoridades sanitarias detallaron que, aunque el riesgo de dispersión en el territorio mexicano se mantiene en un nivel bajo, el personal médico ya cuenta con guías clínicas específicas y la capacidad técnica instalada para detectar y aislar oportunamente cualquier caso sospechoso.

Un factor que atenúa el riesgo es que la mayoría de los futbolistas convocados por el conjunto congoleño compiten activamente en ligas europeas, lo que disminuye su exposición directa en las zonas de transmisión activa. Con estas acciones coordinadas, el gobierno de México busca equilibrar sus compromisos deportivos y de fraternidad internacional con la protección rigurosa de la salud pública en la antesala del Mundial.

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