Embestida policial a hinchas de Central y corridas en el ingreso al estadio

No fue magia: el año brillante del Pejerrey Belloso en Central

image (39).jpg Los hinchas de Central, apretujados en la valla policial a bastante distancia del ingreso al estadio.

"Fue una locura incomprensible. Los policías le empezaron a pegar a la gente con las cachiporras desde los caballos", dijo ya adentro del estadio Gonzalo, un estudiante avanzado de Derecho de la UNR que llegó a mediodía a la capital santiagueña junto a su padre y su hermano. "Fue a eso de las 17.50. Se amontonó mucha gente, a las 18.15 no abrían las puertas y los policías seguían dando a mansalva. Tuvimos que romper un alambre por el costado y escapar para que no nos peguen a nosotros", contó.

"Por suerte zafamos los tres con mi papá y mi hermano y después rompimos una reja para poder entrar. En un segundo control nos pasó lo mismo. No estaban preparados para toda la gente que vino. Fue un desastre, vimos nenes llorando, gente lastimada. Impresentable la organización", le dijo a La Capital.

La organización dispuso que las puertas del estadio se abran a las 18 y como era de esperar a esa hora ya había miles de hinchas esperando por la avenida Diego Maradona, la que destinaron a los simpatizantes de Central.

Pero sin dudas el operativo falló porque a los pocos minutos de abrirse las puertas las quejas de los hinchas se multiplicaron.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacapital%2Fstatus%2F1736147254304518411&partner=&hide_thread=false Algunos hinchas se quejaron porque llegaron temprano a hacer la fila para el ingreso, pero la desorganización los relegó. Hay muchos hinchas descompuestos por estar apretados afuera de la cancha por las altas temperaturas.



Fabián es un comerciante de repuestos de vehículos que pasó un pésimo momento en los incidentes del acceso. "En un momento había una valla con ocho policías a caballo. A diez metros un segundo retén con caballos. Nunca abrieron las puertas el estadio a las 18 que era cuando decían que iban a abrir. La gente que estaba desde las 17 se amontonó cada vez más, se acumuló contra las vallas y le empezó a tirar cosas a la policía que se vio totalmente superada", comentó.

Según contó a este diario, a las 18.30 no abrían todavía, lo que generaba una tremenda presión en el público canalla. "Le empezaron a dar rebencazos a la gente, se descontrolaron y entraron a pegar. Por suerte nosotros pudimos escapar por el alambrado. Pasamos por otro tejido. Vimos la cara de los policías asustados. Es muy importante cuando se organice un espectáculo de este tipo que se sepa lo que implica. Esta tarde quedó claro que no estaban preparados. Muchos de los policías querían dejar pasar a la gente, se notaba que no querían lío, pero pequeños grupos a caballo empezaron a pegar con cachiporras y rebenques y lastimaron a gente. En un tercer retén pasó exactamente lo mismo", refirió Fabián.

palos.jpg Las marcas de la represión que se desató en la espalda de un hincha de Central. Desorganización que llevó a desbordes

Central agotó toda la capacidad asignada y así el equipo de Miguel Ángel Russo tendrá un respaldo extraordinario, en busca de una nueva corona, en este caso la Copa de Liga Profesional 2023.

La temperatura en Santiago del Estero ronda los 40 grados y la sensación térmica incluso es superior, lo que no impide que el carnaval canalla se desate en la previa de un sábado que puede ser histórico en Arroyito.

Ya ingresó la gran mayoría de los simpatizantes canallas al estadio Madre de Ciudades y la situación se normalizó.

Entre los hinchas están el Chelito Delgado, Paulo Ferrari, Germán Herrera y el Kily González, entre otros.