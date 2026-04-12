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El único cambio de Newell's para medirse con San Lorenzo estará en la defensa

Frank Kudela determinó el retorno de Armando Méndez, que cumplió la sanción, por el lesionado Bruno Cabrera. Franco García se recuperó y jugará

12 de abril 2026 · 14:00hs
Armando Méndez ingresará en el equipo titular de Newells. Cumplió la fecha de suspensión.

Héctor Rio / La Capital

Armando Méndez ingresará en el equipo titular de Newell's. Cumplió la fecha de suspensión.

Newell's modifica la formación titular para recibir a San Lorenzo este domingo, a las 15. Obligado por una lesión muscular de uno de sus futbolista. Bruno Cabrera se desgarró la fecha pasada y lo reemplazará Armando Méndez, que cumplió el partido de suspensión. Obviamente, el uruguayo ingresará en otra posición, la de marcador de punta derecho.

Cabrera se lesionó durante el partido que Newell's le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 1. Cuando debió retirarse de la cancha, lo reemplazó Jerónimo Gómez Mattar, que pasó a jugar de lateral derecho. Mientras que Saúl Salcedo, que había empezado en ese puesto, se desplazó a la zaga.

El retorno de Méndez, luego de que fue suspendido una fecha por la expulsión contra Gimnasia de Mendoza, le permitirá al entrenador Frank Kudelka meterlo de marcador de punta derecho y que Salcedo sea el zaguero derecho, por el lesionado Cabrera.

Franco García mejoró y juega

Esta será la única variante de Frank Kudelka en el equipo rojinegro. Porque Franco García, que estaba en duda por una fatiga muscular, se recuperó y jugará desde el inicio. Por lo tanto, Walter Núñez, su posible reemplazante, estará en el banco de suplentes.

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La formación de Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Franco García; Matías Cóccaro.

Newell's acumula dos victorias consecutivas en el torneo Clausura y buscará un triunfo para prolongar la racha exitosa y distanciarse de los tres últimos de la tabla anual, Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, quienes ya jugaron y perdieron sus respectivos partidos.

Kudelka concentró a 24 futbolistas y David Sotelo fue el que quedará al margen y no estará ni en el banco.

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En la tabla anual, que determinará un descenso, Newell's tiene 9 puntos, junto a Atlético Tucumán. que a las 17.30 recibirá a Tigre. Mientras que más abajo se encuentran Riestra, con 7, Aldosivi, con 6, y Estudiantes de Río Cuarto (por ahora desciendo por el promedio), con 5.

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