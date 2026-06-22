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El uno x uno de Argentina: la bestia Messi metió otro partidazo y fue una vez más el gran destacado

El astro rosarino fue quien comandó al equipo de Lionel Scaloni a los 16avos de final del Mundial. Genio y figura en el 2-0 sobre Austria

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

22 de junio 2026 · 16:50hs
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Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso en cancha desde el inicio frente a Austria.

AP

Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso en cancha desde el inicio frente a Austria.

Lionel Messi fue una vez más el abanderado de Argentina. Con sus dos goles, Argentina logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Su único error en el partido fue fallar un penal en el inicio. Después de eso hizo todo bien. Para el aplauso.

Los puntajes de Ovación

Emiliano Martínez 7: Estuvo solido de arriba y en las dos o tres ocasiones austriacas les achico el arco a los rivales

Nahuel Molina 5: Se proyectó mucho, pero lo habilitaron poco y erró algunos pases en la salida.

Cristian Romero 6: De mayor a menor. En el segundo tiempo cometió algunas infracciones bruscas y salió dolorido.

Lisandro Martínez 6: Dio buena cobertura defensiva en su sector y fue prolijo con la pelota. Cumplió.

Facundo Medina 6: Tomó más confianza que en el partido pasado, se animó a proyectarse y estuvo sólido en la marca. El primer gol llegó por un centro suyo.

Rodrigo De Paul 5,5: Esta vez no fue el motorcito habitual del mediocampo. Se lo notó cansado y como gravita a partir de la dinámica se lo vio contenido.

>>Leer más: Se desató la Messimanía en Dallas y los argentinos ya copan las afueras del estadio

Enzo Fernández 5,5: No fue el generador de juego de otras veces ni logró ser el eje del mediocampo en la tenencia de la pelota.

Alexis Mac Allister 6: Aportó marca, despliegue y cada vez que tuvo la pelota fue para adelante, tratando de asociarse con Messi y los otros delanteros.

Thiago Almada 6: Mejoró respecto al debut, participó más de las acciones de juego y estuvo astuto para dejar pasar la pelota en la primera conquista del 10 rosarino.

Lionel Messi 9,5: El único error que cometió fue malograr el penal. En el resto pidió la pelota, asumió riesgos y anotó los dos goles para la clasificación argentina a la siguiente ronda. Partidazo.

Lautaro Martínez 4,5: Lento, errático. Siempre dio la sensación de estar lejos del gol. Su aporte fue el penal que le cometieron y falló Messi.

Ingresaron en Argentina

Nicolás Otamendi 6: Se acopló bien a Lisandro Martínez, entró en un momento caliente del partido y aportó su experiencia para neutralizar a los austríacos.

Nicolás Gonzáles 5,5: Aportó velocidad y cambio de ritmo. En la chance que tuvo para liquidarlo su remate no prosperó.

Julián Álvarez 5,5: Reemplazó a Lautaro Martínez y aportó la movilidad por todo el frente de ataque. Estuvo cerca del gol y se perfila para titular en el próximo partido.

Nicolás Tagliafico 5,5: Entró bien en el lateral izquierdo y lo más positivo fue que superó la lesión que le impidió estar disponible en el primer partido.

Leandro Paredes 5,5 -: Trató de ser el eje en el centro de la cancha, marcó presencia y es otro soldado que recuperó Scaloni.

Lionel Scaloni, el DT 7: Bancó al equipo del debut, salvo a Montiel. Su equipo tuvo la iniciativa durante todo el partido, trató de ser protagonista, pero en varios pasajes bajó el ritmo y se retrasó. Eso pudo costarle caro si el rival hubiese sido más ambicioso.

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