La negociación por Federico Lértora todavía no está definida. Newell’s mejoró la oferta económica, pero a Belgrano no le seduce. El Pirata no quiere desprenderse del mediocampista, aunque el protagonista de esta historia tenga ganas de irse y le haya manifestado a la dirigencia leprosa que está dispuesto a lucir la camiseta rojinegra. Desde el club del Parque aseguran que se sigue gestionando y esperan convencer al Pirata para llevarse al mediocampista, a partir de una mejora en la forma de pago.

Newell’s se encontró con la negativa de Belgrano ante la primera oferta por Lértora. El ofrecimiento habría sido de 500 mil dólares brutos por la mitad del pase. Entonces, la Lepra redobló la apuesta y elevó esa cifra. Pero tampoco fue aceptada.

Una alta fuente de Newell’s confió que el dinero ofrecido no es la principal traba, sino que Belgrano no quiere dejar ir al volante, que lo considera uno de los valores fundamentales para el próximo torneo de la Nacional B, en el que intentará retornar a primera división. El mismo técnico del Pirata, Alfredo Berti, le expresó al futbolista que quiere que se quede y que le dará la cinta de capitán.

Belgrano no está dispuesto a quedarse sin Lértora. De todos modos, si el club cordobés recibe una oferta por demás de tentadora, será imposible que lo conserve. Desde Córdoba se dice que por un millón de dólares, el mediocampista cambiaría de equipo. El interrogante es si vale tanto como para hacer semejante erogación.

Newell’s no afloja ni se rinde y trata de convencer a Belgrano con una mejora en la forma de pago de las tres cuotas que ofreció en un primer momento. La comisión directiva rojinegra continúa negociando, aunque la posición de sus pares cordobeses no parece que pueda ser de sencilla de resolución.

Frank Kudelka cumplió su primer mes al frente del plantel profesional rojinegro y trabaja en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, donde se realiza la pretemporada, a la espera de que se consiga el refuerzo del mediocampista central. Newell’s fue a la carga por Lértora, pero si no hay una resolución en lo inmediato, irá por otro futbolista para ese puesto.

El entrenador le apuntó a Lértora porque reúne las condiciones de un mediocampista combativo y que sobresale por la actitud, una virtud que puede ser importante considerando la temporada que le tocará jugar a Newell’s, en la que el objetivo será mantenerse en primera.

Lértora es un jugador temperamental. Y con su postura acostumbra a contagiar a los compañeros. Para este momento de Newell’s, un futbolista con carácter puede ser positivo.

A Newell’s le costó encontrar un volante central que hiciera olvidar a Diego Mateo desde su retiro. Lértora es el jugador que ambiciona. Si no lo consigue, tendrá que buscar por otro lado.