Anmat prohibió un alcohol etílico por falta de registros El producto no se encontraba registrado ante el organismo y se comercializaba bajo una categoría que no le correspondía 12 de noviembre 2026 · 15:48hs

Anmat prohibió un alcohol etílico por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un alcohol etílico. La medida rige sobre todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea.

La decisión quedó establecida en la Disposición 6539/26, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó tras una serie de tareas de fiscalización llevadas a cabo por Anmat en donde se detectó que el producto no contaba con registro correspondiente.

Cuando el organismo se contactó con la firma responsable, FANC S.A., su director técnico manifestó desconocer su comercialización. Sin embargo, luego, los apoderados de la empresa reconocieron al producto como propio y explicaron que su elaboración y venta no había sido consultada con el director técnico.

Asimismo, el producto presentaba un error en la categoría en la que se comercializaba. Por su composición de alcohol etílico de graduación 96°, el producto corresponde a un producto de uso sanitario, sin embargo, se comercializaba como producto domisanitario de la categoría desinfectantes.

Por todas estas cuestiones, el organismo definió prohibir el producto y retirarlo de inmediato del mercado. >>Leer más: Anmat prohibió distintos productos médicos de una marca Los detalles del producto prohibido por Anmat El producto recientemente prohibido por Anmat se identifica como: Fresh & Clean. Alcohol etílico. Exclusivo uso profesional. Categoría desinfectante. Eficaz Agente Sanitizante. Contiene: Alcohol Etílico Graduación 96. Elaborado por FANC S.A. – Calle 28 – Progreso 4393, San Martín, Buenos Aires. R.N.E. N° 020046604.