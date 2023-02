El TC2000 y el nuevo intento por reverdecer los laureles

La web oficial informa que hay apenas 13 pilotos, pero están los dos del Pro Racing que mantendrá a los Chevrolet Cruze ya sin apoyo oficial y habría un cuarto Corolla. Sin dudas, un parque muy raquítico . Y es que además la categoría sufrió el cimbronazo del “no va más” de la estructura oficial de los chivos y para este inicio de temporada también le cayó como un mazazo la confirmación de que Matías Rossi no correrá, ya que Toyota lo concentrará para el TC y el Stock Car brasileño.

Mientras el TN estrenó su campeonato con 86 autos en las dos clases, apenas pasarían los 30 el TC2000. Ni hablar el TC, que construyó su imperio con cuatro categorías con ascensos, y hasta con autos de fórmula con mucho mayor parque que sin dudas es una competencia seria.

El TC2000 no despegó de su debacle, no parece este año en condiciones de poder hacerlo tampoco, pero lo sigue intentando con los hermanos Levy, quienes también conducen el Top Race y sus divisionales. Al menos el inicio de temporada 2023 no promete. Se verá cuando empiece a rodar en pista.