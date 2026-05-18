Newell's y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Newell's, obligado a mejorar cuando se reanude la temporada. Llegar a playoffs, arrimarse a copas internacionales y trepar en el promedio, objetivos de mínima

El plantel profesional de Newell's está en un período de licencia tras terminar su participación en el torneo Apertura, donde estuvo muy lejos de acceder a los playoffs. Ya pusieron manos a la obra el director técnico Frank Kudelka y la dirigencia para realizar un trabajo exhaustivo en cuanto al armado de un nuevo plantel que pueda dar un salto de calidad y así levantar la competitividad de cara al torneo Clausura.

Porque en la segunda mitad del año en el Parque el desafío será uno solo: escalar las empinadas montañas que tendrá en las tres tablas en las que competirá.

Los últimos torneos fueron paupérrimos en este sentido y recién con la llegada de Kudelka aparecieron signos vitales que frenaron una larga hemorragia que venía desde varias temporadas atrás y hubo un gran alivio.

El inicio del primer semestre del 2026 fue más una continuidad de lo anterior en materia competitiva que un quiebre y un punto de despegue hacia mejores horizontes. Eso es indiscutible y reconocido por propios y extraños. Sólo con el arribo de Kudelka asomó una luz de esperanza para proyectar a un equipo que pueda levantar la mirada y no quede preso de tener que preocuparse por las incómodas matemáticas de la zona baja de los guarismos.

Newell's y una racha invicta para seguir

Con Kudelka el rojinegro terminó con un valioso invicto de seis partidos, producto de tres victorias (Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión) y tres pardas (San Lorenzo, Instituto y Vélez), para cerrar de manera decorosa un torneo que comenzó con la dupla Orsi-Gómez, hubo un interinato de Lucas Bernardi y concluyó con la contratación de Frank.

La realidad es que Newell’s, ya eliminado de la Copa Argentina, en el segundo semestre sólo se enfocará en el torneo Clausura, en las 16 fechas en las que tendrá la obligación de levantar muchísimo la efectividad en las tres tablas que lo involucran.

La primera, donde todos comenzarán de cero es la tabla de la zona A del nuevo torneo Clausura. Allí tendrá el gran desafío y hasta la obligación de terminar entre los ocho primeros de los quince equipos que la integran para meterse en zona de playoffs, donde en el último Apertura el rojinegro fue penúltimo en su zona, logrando 15 puntos, seis unidades por debajo de Unión, que fue el último clasificado del grupo.

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La tabla acumulada

La otra tabla que mirará Newell’s es la acumulada. La que entrega un título al que termina primero, que clasifica a las copas internacionales y que además tiene el castigo de un descenso para que el que culmina en la última posición.

Esta fue la gran preocupación de Newell’s en 2025 y en el inicio de 2026. Porque el año pasado recién zafó al final del riesgo de perder la categoría cuando Lucas Bernardi se hizo cargo del equipo en un contexto de crisis severa. Y en este comienzo del Apertura fue tan pobre la cosecha que se volvió a encender la alarma en esta tabla que se define a fin de año.

En la mitad del río de esta temporada Newell’s ocupa en la anual el puesto 26 sobre 30 equipos. Tiene 15 unidades y los dos últimos son Estudiantes de Río Cuarto (5) y Aldosivi (8).

En esta tabla deberá seguir tomando oxígeno y también aspirar a dar un salto de calidad para intentar llegar a las copas internacionales de 2027. El último que clasifica a la Copa Sudamericana es por ahora Belgrano, en el noveno puesto con 26 puntos. Y se sabe que por la coronación de nuevos campeones siempre hay corrimientos que clasifican a más equipos.

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Los promedios

Y la otra tabla que lo mantiene atento es la de los promedios, que siempre va de la mano con lo que logra sumar en la actual temporada.

En el promedio la Lepra está en el puesto 26, también sobre 30 equipos, donde aquí ya parece condenado a perder la categoría Estudiantes de Río Cuarto, aunque como divide directo si mete un campañón podría tener alguna esperanza de zafar.

En estas tres tablas, que están entrelazadas por lógica, se moverá Newell’s con un sólo propósito: escalar a ritmo sostenido desde el primer paso del Clausura.