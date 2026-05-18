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El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El defensor Paulo César arribó en 2002 recomendado por el exjugador de la Lepra Ricardo Rocha, el visto bueno de Eduardo López y sin el okey del DT. No jugó ni un minuto

Luis Castro

Por Luis Castro

18 de mayo 2026 · 09:22hs
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El carrilero por izquierda se sumó al plantel que conducía Julio Zamora en 2002. Sólo fue al banco en una ocasión

El carrilero por izquierda se sumó al plantel que conducía Julio Zamora en 2002. Sólo fue al banco en una ocasión, pero no ingresó. 
El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Paulo César Martins Souza llegó como refuerzo de Newell's y en su momento se generó una importante expectativa, pero sólo fue eso porque su paso quedó en el olvido absoluto. "Me gusta mucho atacar, ir del medio hacia adelante. Claro que para eso debo trabajar mucho en el aspecto físico porque me falta un poco", declaró ni bien fue presentado ante la sociedad en el predio de Bella Vista. Todo quedó en palabras porque su paso fue invisible y no jugó un minuto vistiendo la camiseta Rojinegra bajo la dirección técnica de Julio Zamora.

Corrían los primeros días de julio de 2002, Julio Alberto Zamora era el entrenador -su ayudante Sergio Almirón- y el plantel regresaba de la pretemporada atípica en ese entonces desarrollada en Villa Carlos Paz. El DT tuvo la sorpresa de la contratación de un lateral izquierdo que necesitaba -no fue el que apuntó- y el brasileño, de 32 años y oriundo de Sao Borja, llegó a préstamo por un año y recomendado por Ricardo Rocha, quien dejó una imagen alta en su paso como jugador.

Los antecedentes que tenía Paulo César eran haber integrado el equipo de Gremio de Porto Alegre campeón (1995-1996), con Luiz Felipe Scolari como entrenador, y luego había vestido las camisetas de clubes como Sao Caetano, cuando estaba en el ascenso, Curitiba, Santa Cruz y Náutico.

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>>Leer más: La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

"Quiero estar bien para jugar siempre atacando. También cuando es necesario defiendo para ayudar al grupo, pero mi característica más fuerte es apoyar en la ofensiva", declaró en su estadía en el Parque el exdefensor que llegó al club por decisión del presidente de ese momento, Eduardo López.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Fue al banco ante Arsenal

Pero todo lo esperado en Newell's no sucedió porque el defensor tuvo una frustrante estadía y no logró visibilidad porque Zamora no lo utilizó nunca. Sólo lo llevó al banco de suplentes en una ocasión en el partido que la Lepra disputó ante Arsenal el 11 de agosto de 2002.

>>Leer más: La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Después de rescindir su contrato con Newell's ya que no tuvo participación oficial retornó a su país natal para retirarse en equipos del ascenso de Brasil alejándose definitivamente de los primeros planos del fútbol internacional. Actualmente se encuentra completamente retirado de la actividad profesional y alejado del ámbito deportivo.

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