Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en el predio de Bella Vista

El rojinegro venció 3 a 0 a Montevideo City Torque, con goles Bautista López e Iani Romero en dos ocasiones.

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Iani Romero, autor de dos goles en Newell's en el Canteras de América.

Comenzó la 5º edición del Canteras de América , una competencia de gran relevancia que junta a los mejores exponentes juveniles del continente de la categoría sub-17. Este evento se lleva adelante desde este domingo hasta el viernes 22 en el Centro Jorge Griffa, de Newell's .

Este domingo, Newell's se impuso 3 a 0 a Montevideo City Torque, con goles Bautista López e Iani Romero en dos ocasiones.

Además de Newell's participarán las selecciones de Venezuela, México, Paraguay y Panamá, y entre los clubes lo harán Gremio de Brasil, Peñarol y Montevideo City Torque de Uruguay; Barcelona y Orense de Ecuador, Alianza Lima de Perú y Gimnasia La Plata.

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NEWELL’S 3 (López y Romero x2)

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>>Leer más: Newell's: hoy comienza la 5ª edición del torneo Canteras de América

Los goles de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056085702375342500&partner=&hide_thread=false Ya tenemos el gol de la fecha



Bautista López y un verdadero golazo para el 1-0 del Rojinegro ante Montevideo City Torque.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056098870711525468&partner=&hide_thread=false Iani Romero siempre está



Cabezazo del goleador para el 2-0.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056100281469866447&partner=&hide_thread=false ¡Golea el Rojinegro!



Iani Romero, de penal, para su doblete y el 3-0 de #Newells ante Montevideo City Torque



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>>Leer más: Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Fecha 2º – lunes 18: la Lepra ante Venezuela

Newell’s v. Venezuela (Grupo A – 12 horas), Montevideo City Torque v. Orense (Grupo A – 12), Alianza Lima v. Paraguay (Grupo C – 12), Gremio v. Barcelona (Grupo B – 15.30), México v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Peñarol v. Panamá (Grupo C – 15.30).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056129169566597240&partner=&hide_thread=false Pasó la primera fecha y estas son las posiciones en el Torneo AIFIT #CanterasDeAmérica



¡Mañana la jornada número 2! pic.twitter.com/Rsa5kOeotz — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) May 17, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056139836453454126&partner=&hide_thread=false El fútbol del continente en un solo lugar



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El representativo de Newell’s sub-17 será dirigido técnicamente por Ariel Pepi Zapata, quien contará con el siguiente plantel: Bautista Bancalari, Bruno Dianda y Francisco Moya; Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio; Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruíz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez; Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizas, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.