Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en el predio de Bella Vista

Comenzó la 5º edición del Canteras de América, una competencia de gran relevancia que junta a los mejores exponentes juveniles del continente de la categoría sub-17. Este evento se lleva adelante desde este domingo hasta el viernes 22 en el Centro Jorge Griffa, de Newell's.
Este domingo, Newell's se impuso 3 a 0 a Montevideo City Torque, con goles Bautista López e Iani Romero en dos ocasiones.
Además de Newell's participarán las selecciones de Venezuela, México, Paraguay y Panamá, y entre los clubes lo harán Gremio de Brasil, Peñarol y Montevideo City Torque de Uruguay; Barcelona y Orense de Ecuador, Alianza Lima de Perú y Gimnasia La Plata.
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Los goles de Newell's
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Fecha 2º – lunes 18: la Lepra ante Venezuela
Newell’s v. Venezuela (Grupo A – 12 horas), Montevideo City Torque v. Orense (Grupo A – 12), Alianza Lima v. Paraguay (Grupo C – 12), Gremio v. Barcelona (Grupo B – 15.30), México v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Peñarol v. Panamá (Grupo C – 15.30).
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El representativo de Newell’s sub-17 será dirigido técnicamente por Ariel Pepi Zapata, quien contará con el siguiente plantel: Bautista Bancalari, Bruno Dianda y Francisco Moya; Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio; Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruíz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez; Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizas, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.