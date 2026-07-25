Duendes y Estudiantes sellaron con solvencia su pase a cuartos de final del Torneo del Interior

No pasarás. Dos hombres de GER impiden que el mendocino avance. El mens sana ganó pero no le alcanzó para abrochar la clasificación. Deberá esperar una semana más para ver si logra el objetivo.

Una fecha antes de que termine la fase clasificatoria, Duendes y Estudiantes ganaron en sus respectivos encuentros y sellaron este sábado su pase a los cuartos de final del Torneo del Interior, certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) en el que los equipos del Litoral confirmaron su protagonismo.

A los mencionados hay que agregarle a Jockey Club Rosario, ya clasificado. GER, en tanto, si bien ganó, deberá esperar una semana más para ver si pasa o no, al igual que Santa Fe Rugby.

GER hizo su parte pero no le alcanzó. El mens sana, que marcha segundo en las posiciones, venció a Mendoza Rugby 28-17 en la Bombonera, pero Marista derrotó a Tucumán Rugby en Yerba Buena por 33-31 e impidió la clasificación del conjunto del parque Independencia ya que los Curas aun cuentan con chances matemáticas de clasificar.

Posiciones: Tucumán Rugby, 22 puntos; GER 16; Marista 12; Mendoza Rugby 4.

El próximo sábado, en el marco de la sexta fecha, GER buscará su clasificación de visitante en Mendoza, ante Marista en La Carrodilla, mientras que en el restante partido Mendoza Rugby recibirá a Tucumán Rugby ya clasificado.

Zona 2

Estudiantes no dejó dudas. Apabulló a CURNE 81-0 en el parque Urquiza paranaense y pasó de ronda como escolta de Tala, que venció en Río Cuarto a Urú Curé 40-21.

Posiciones: Tala 25 puntos; Estudiantes 21; Urú Curé 7; CURNE 0.

En la sexta fecha Tala recibirá a Estudiantes en el partido que definirá el primer y segundo puesto del grupo. En el restante Urú Curé visitará a CURNE.

Zona 3

Jockey Club Rosario hizo pesar su condición de líder y en un partido que por momentos fue de ida y vuelta se impuso a Santa Fe Rugby en la capital provincial por 40-30 asegurándose el primer puesto del grupo. En el restante partido Universitario de Córdoba le ganó a Córdoba Athleltic 28-26.

La derrota ante el bicampeón del TRL complicó al tricolor santafesino, que para asegurar su lugar en la siguiente instancia dependerá de ganarle a Córdoba Athletic en la Docta el próximo sábado o bien de una victoria del verdiblanco ante Universitario de Córdoba en las Cuatro Hectáreas.

Posiciones: Jockey Club Rosario 21; Santa Fe Rugby 15; Universitario de Córdoba 11; y Córdoba Athletic 7;

Zona 4

Duendes, en el Grantfield, se aseguró el pase a los cuartos de final de manera categórica, al superar a Old Resian 54-26. En el restante encuentro, Jockey Club Córdoba venció a La Tablada 18-15 y sigue, por el momento, liderando el grupo.

Posiciones: Jockey Club Córdoba 23; Duendes 20; La Tablada 6; Old Resian 3.

En la última fecha de la etapa clasificatoria, Duendes recibirá en Las Delicias al Jockey Club Córdoba en otro partido que terminará por definir el liderazgo del grupo. En el otro, Old Resian visitará a La Tablada en La Boutique.

Torneo del Interior B

Paraná Rowing, Tucumán Lawn Tennis, Natación y Gimnasia y Sociedad Sportiva alcanzaron las semifinales del Torneo del Interior B tras imponerse este sábado en los partidos de cuartos de final. El Remero se impuso en Córdoba a Palermo Bajo 37-34 y continúa en carrera al título, al igual que Tucumán Lawn Tennis, que superó a Huirapuca 27-24. Natación y Gimnasia, en tanto, venció a Universitario de Tucumán 33-25 y Sociedad Sportiva a IPR Sporting 19-10.

En las reválidas, Crai perdió su partido ante Jockey Club Villa María por un ajustado 35-31. Cardenales derrotó a Tigres 37-31, Mar del Plata a Los Tordos 51-37, mientras que Liceo cayó ante Universitario de San Juan 43-42.