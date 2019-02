El renacer de La Carpita en Barrio Industrial

Originado a partir de la "Biblioteca Amor a la Verdad" fundada en el año 1926, en 1930 se agrega la parte deportiva a las actividades y se integra también a su nombre que queda "Biblioteca Amor a la Verdad y Deportivo Unión Central". Con el paso del tiempo biblioteca y club tomaron rumbos diferentes aunque no cambiaron sus nombres.

El club Deportivo Unión Central (DUC) como tal comenzó su andar a mediados de la década del 40. Dentro de sus instalaciones también funciona desde hace más de 40 años el jardín de infantes "Conejito Blanco", al que han asistido generaciones de niños de los barrios Industrial y Ludueña.

En consonancia con los demás clubes de barrio de la ciudad tuvo sus épocas más gloriosas durante las décadas del 40, 50 y 60 de donde proviene el apodo con el que es conocido: "La Carpita", debido a la carpa similar a las de los circos que albergaba los bailes, fiestas de carnaval y veladas boxísticas que con grandes concurrencias organizaba el club por entonces.

A partir de finales de los ochenta La Carpita comenzó un declive que se fue pronunciando, hasta el punto de quedarse sin actividades en los 90 y comenzar el nuevo siglo en una situación de acefalía. Sin autoridades y sin socios, el club estuvo algunos años a la deriva hasta que un grupo de vecinas y vecinos, muchos de ellos jóvenes que cuando eran niños practicaban deportes en el Deportivo Unión Central, y desde el año 2001 se encargaron de re-organizar la práctica de futsal, decidieron convocar a una asamblea abierta al barrio.

A partir de esa histórica asamblea de julio del 2009 comenzó la recuperación del club, asumieron nuevas autoridades y comenzaron a regularizar la situación legal. La Carpita volvió a ofrecer actividades que se sumaron al futsal y los vecinos, de a poco, se fueron acercando.

carpita3.jpg

Contribuir al tejido social

Desde la esquina de las calles Junín e Iguazú el DUC fue testigo de la transformación del barrio. A lo largo de su historia disfrutó y sufrió con los vaivenes políticos, sociales y económicos que afectaron a nuestro país, pero siempre fue una referencia obligada e insoslayable incluso cuando no transitaba sus mejores épocas.

Quizás ese sea el motivo por el cual los vecinos -al principio con reticencias, es verdad pero luego con ilusión- le dieron la bienvenida a la nueva etapa, al renacimiento de La Carpita como un importante actor social en el barrio.

"Para nosotros es muy importante la relación con nuestro entorno", dice el Presidente del DUC, Esteban Siciliano y agrega: "con ese fin formamos hace unos años el área social, con el objetivo de trabajar con otras instituciones del barrio como escuelas, centros comunitarios y por supuesto con otros clubes de la zona como Edison, Social Lux o Suderland. Además trabajamos con los comerciantes del barrio nucleados en el centro comercial a cielo abierto "Paseo Industrial" que tienen a su disposición nuestras instalaciones para desarrollar sus actividades".

En cuanto a las actividades deportivas que el DUC ofrece al barrio, se encuentran el futsal, voley, zumba, gimnasia deportiva y fútbol playa a las que hay que agregar las actividades culturales como las clases de tango, cumbia cruzada, folklore, danza clásica, talleres de guitarra y escritura a cargo de la Municipalidad de Rosario y una consultoría jurídica gratuita que ofrece el club a todos los vecinos del barrio.

carpita4.jpg

Hay futuro

"Hoy los "profes" de futsal por ejemplo son aquellos chicos que venían a practicar en el 2001, también es importante destacar la participación de las mujeres, no sólo como "profes", sino también como responsables de importantes áreas de la gestión del club", dice Esteban para agregar luego: "eso de alguna manera nos da la tranquilidad de que no vuelva a suceder que el club quede vacío de nuevo porque estas compañeras y compañeros con los que trabajamos todos los días, seguramente van a tomar el relevo cuando los que hoy estamos en la comisión no podamos seguir o decidamos que llegó el momento de dar un paso el costado".

carpita2.jpg

carpita5.jpg

La Unión Hace la Fuerza

El club también es un participante activo de la Red de Clubes Rosario que nuclea a alrededor de 80 clubes de barrio de nuestra ciudad, donde tienen la posibilidad de intercambiar experiencias e información y colaborar a la hora de realizar reclamos ante las autoridades como por ejemplo con la situación de los fuertes aumentos de tarifas que los afectan.

Plan Maestro

El Vicepresidente de La Carpita, Fabián Venturelli, destaca la importancia del estado a la hora de afianzar el trabajo de los clubes. "Para nosotros fue un hecho muy significativo que en el año 2015 el estado provincial nos financiara la construcción del techo parabólico para la cancha", dice Fabián. "De alguna manera eso provocó que mucha más gente del barrio se acercara a participar de las actividades o incluso a ofrecer nuevas actividades en el club", concluye.

Con el apoyo de la Dirección de Clubes de la Municipalidad, pudieron elaborar un plan maestro de obras con los planos incluidos para que, a medida que las posibilidades económicas lo permitan, las mejoras que se llevan adelante estén integradas y le vayan dando forma al club que proyectan a futuro.

"Si mañana podemos hacer los vestuarios, ya tenemos los planos y sabemos dónde van colocados; o el día de mañana cuando nos reemplace otra comisión ya van a tener los planos para poder avanzar", dice Venturelli.

Siciliano destaca además la posibilidad que tienen los dirigentes de los clubes de formarse para la gestión de sus instituciones mediante los seminarios para nuevos dirigentes que desde hace tres años ofrece la Municipalidad de Rosario.

¡La Carpita en 360º!

¡La Carpita en 360º!





>> De Barrio Somos | Historias de clubes en 360º

El proyecto transmedia da forma a un recorrido multiplataforma por las historias de clubes de la ciudad de Rosario, de la mano de personajes que le otorgan tridimensionalidad, articulando una serie de medios on y offline que buscan aprovechar las potencialidades narrativas de cada lenguaje. Es una iniciativa del #DCMteam de la Universidad Nacional de Rosario.

De Barrio Somos incluye un webdoc (o documental interactivo), propuestas de realidad virtual que combinan tecnología 360 + Cardboard, una serie documental para TV y web (8 capítulos de 13 minutos ), un libro de crónicas, un juego de mesa, un álbum de figuritas con trackers de realidad aumentada, una kermesse transmedia y contenidos para redes sociales: Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .