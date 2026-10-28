Arajet lanzó una promoción con descuentos de hasta el 50 % en vuelos internacionales

La promoción de la aerolínea dominicana está disponible hasta el 5 de noviembre y es para viajar entre el 16 de noviembre de 2026 y el 13 de junio de 2027

Arajet , la aerolínea bandera de República Dominicana, anunció el lanzamiento de una nueva promoción que permitirá a los pasajeros acceder a descuentos de hasta un 50 % en la tarifa base para viajar a distintos destinos internacionales de su red.

La promoción estará disponible hasta el 5 de noviembre de 2026 , periodo durante el cual los viajeros podrán adquirir boletos con tarifas especiales utilizando el código promocional HALLOTRIP al momento de realizar su compra.

La oferta aplicará a vuelos internacionales en todos los mercados donde opera Arajet y estará disponible en las clases tarifarias Classic, Comfort y Extra , brindando a los pasajeros diferentes opciones para viajar de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Cuándo viajar

El periodo de viaje se extenderá desde el 16 de noviembre de 2026 hasta el 13 de junio de 2027, ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de planificar con anticipación sus próximas vacaciones, escapadas o viajes de negocios a diversos destinos en América y el Caribe.

Los descuentos aplican únicamente sobre la tarifa base. Impuestos, tasas y cargos de transporte no están incluidos. La oferta varía según la clase tarifaria y está sujeta a disponibilidad en una cantidad limitada de asientos.

Desde Arajet destacaron que la promoción apunta a "seguir creando oportunidades para que más personas puedan viajar y descubrir nuevos destinos a precios accesibles". "Esta promoción forma parte de nuestro compromiso de ofrecer tarifas competitivas y facilitar la conectividad entre los diferentes mercados donde operamos, permitiendo que nuestros pasajeros planifiquen sus próximos viajes y aprovechen las ventajas de nuestra red internacional”, expresó Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana. Reconocida como la Mejor Nueva Aerolínea del Mundo en 2023 durante el World Aviation Summit, inició operaciones en 2022 y opera desde sus dos bases en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX, la aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

Desde junio de este año, la línea aérea opera desde el aeropuerto de Rosario. Para más información, visar el sitio arajet.com.