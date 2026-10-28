Central: Axel Werner ya está en condiciones y no habría que descartarlo para este viernes

El arquero se repuso de una lesión ligamentaria y Almirón evalúa en devolverle la titularidad en el partido clave que el Canalla se jugará ante Sarmiento

Axel Werner se perdió los últimos cuatro partidos de Central por una lesión en la rodilla.

Axel Werner tiene chances de atajar el próximo viernes en Junín, cuando Central visite a Sarmiento en el inicio de la fecha 15, penúltima del torneo Clausura. Al menos, por lo que pudo averiguar Ovación, Jorge Almirón esperará por la recuperación del arquero hasta último momento.

En base a esto, si lo ve en condiciones, Werner podría regresar a la titularidad y desplazar otra vez al banco a Jeremías Ledesma . El guardameta rafaelino sufrió una lesión ligamentaria menor en la rodilla derecha hace poco más de un mes. Eso ocurrió el último 26 de septiembre, cuando Central derrotó a Estudiantes de La Plata en la final de la Supercopa Internacional , que se disputó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero .

En los últimos minutos del encuentro ante el Pincha, en la final por la Supercopa Internacional, Werner padeció un impacto directo de parte de un rival en la pierna derecha, lo que le provocó un esguince en la articulación de la rodilla derecha.

En principio, el tiempo de rehabilitación para Werner estaba previsto en seis semanas. Pero el arquero se recuperó antes de lo previsto. Tanto es así que no está descartado para regresar este viernes a la titularidad en Junín y así defender el arco auriazul. Todavía no fue ni siquiera al banco.

El último partido de Werner en Central fue en la final ante Estudiantes por la Supercopa Internacional. Marcelo Bustamante / La Capital

Desde aquel encuentro frente a Estudiantes, Werner no pudo atajar en cuatro encuentros del torneo Clausura: Banfield (V), Independiente Rivadavia (L), Atlético Tucumán (V) y Huracán (L).

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Si bien Ledesma cumplió correctamente al reemplazar a Werner en esos cuatro cotejos, Almirón tendría en mente devolverle la titularidad al rafaelino ni bien reciba el alta deportiva. Y hay chances de que esto suceda antes del viernes, cuando Central juegue un partido decisivo en su ambición de repetir el título de la tabla anual ante Sarmiento de Junín.

En busca de ritmo

Werner comenzó hace algunas semanas con los trabajos de campo y lo que buscó en estos últimos días es justamente ritmo, aunque, se sabe, la competencia es el camino ideal para adquirirlo.

Habrá que esperar al menos a este jueves para ver cómo lo ve Almirón, pero lo cierto es que ya en condiciones físicas óptimas, Werner comienza a ser nuevamente una alternativa.