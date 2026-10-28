La Capital | Ovación | Vóleibol

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Lo mejor del vóleibol provincial se reunió en el Invencible Rosario para la definición de la Copa Santa Fe. Normal 3 ganó en varones y Villa Dora en mujeres

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

28 de octubre 2026 · 18:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los chicos de Normal 3 hicieron bien los deberes y se quedaron con la Copa Santa Fe de vóleibol.

Los chicos de Normal 3 hicieron bien los deberes y se quedaron con la Copa Santa Fe de vóleibol.

El equipo masculino de Normal 3 rompió la racha y gritó campeón de la séptima edición de la Copa Santa Fe de vóleibol tras superar a Sonder por 3-1. Por el lado de las damas, el festejo fue para las chicas de Villa Dora, que vencieron en la final a las de Sonder en el tie-break.

En el Estadio Invencible Rosario, la definición del certamen no fue un simple divertimento dominical: fue el recordatorio mecánico, casi impiadoso, de que el tiempo acumula derrotas hasta que, por un capricho del destino, deja vencer a una.

Vóleibol de alto vuelo

Ese domingo 25 de octubre, por la rama masculina, Normal 3 y Sonder volvieron a cruzarse y para los chicos de la escuela, el aire estaba cargado de fantasmas. No era la primera vez que llegaban a la final de este torneo, pero nunca lo habían podido ganar. Fue una herida abierta en 2018, en 2022, en 2024. Tres veces quedó en la puerta, tres veces mirando cómo la gloria ajena se disolvía en los aplausos de otros, pero esta vez fue distinto.

El primer set cayó de su lado, 25-21, como un amago de piedad. Pero el segundo devolvió las cosas al orden severo de la angustia: Sonder embistió con una superioridad aplastante, 25-18. La angustia de que el pasado podía volver a devorarlo todo le puso un sabor amargo a las gargantas. Sin embargo, el tercer parcial (25-20) y el cuarto (25-21) funcionaron como una lenta exhumación de la esperanza. La última pelota fue un puñal en la memoria de los años perdidos. Normal selló el 3 a 1 y el trofeo, por fin, dejó de ser un sueño esquivo.

El plantel campeón

El plantel campeón estuvo integrado por los jugadores Gino Rossi, Joaquín Fernández Bahr, Tomás Bruzzo, Mateo Ancilletta Bucher, Agustín Boeri, Esteban Sola, Giuliano Sola, Alejo Calvo, Emiliano Romero, Guido Martinez, Leonardo Agüero, Francisco Saravia, Juan Cruz Baldellou, Cristian Quiroz, Laureano Perticarani, Felipe Vivalda, Benicio Lozano y Mateo Bournissent. El staff técnico, en tanto, estuvo compuesto por Matías Fernández (DT), Octavio Heit (PF), Julián Welschen (Estadigrafo) y Jonatan Divona (Asistente 1).

La rama femenina

En la rama femenina, Villa Dora y Sonder protagonizaron un partido que fue un péndulo cruel: 20-25, 25-23, 25-22, 24-26 y un tie-break decisivo que se inclinó 15-11 para las chicas de la capital provincial, que estuvieron un poco más finas que las rosarinas.

Más allá, en los ecos mudos del tercer puesto, Villa Dora en varones (3-0 a Citta Vóley) y Banco Santa Fe en mujeres (3-0 a Náutico Avellaneda) completaban el podio como testigos secundarios de la liturgia provincial.

Noticias relacionadas
Central visitará a Sarmiento en Junín sin la presencia de los hinchas canallas.

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Julián Fernández ingresó de buena forma en los últimos partidos y por ahí tiene alguna chance como titular.

Sin Franco Ibarra, el plan del técnico Almirón apunta a aquello que ocurrió en Tucumán

La visita del papa León XIV alteró el cronograma de la fecha 16 del Clausura.

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Gianluca Godoy le dio la ventaja a Newells en la victoria ante Independiente del Valle.

Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Lo último

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba presidente electo y ahora dice ser líder

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba "presidente electo" y ahora dice ser "líder"

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación

Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Tras intensas negociaciones, el oficialismo y La Libertad Avanza alcanzaron un acuerdo que permitiría aprobar la regulación de las plataformas. El peronismo y Ciudad Futura se oponen, mientras que los taxistas anticipan acciones judiciales.
Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba presidente electo y ahora dice ser líder
El Mundo

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba "presidente electo" y ahora dice ser "líder"

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Ovación
Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Policiales
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La Ciudad
Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves
La Ciudad

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones
La ciudad

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
La ciudad

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Policiales

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
Economía

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Policiales

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años