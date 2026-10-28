Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe Lo mejor del vóleibol provincial se reunió en el Invencible Rosario para la definición de la Copa Santa Fe. Normal 3 ganó en varones y Villa Dora en mujeres Por Pablo Mihal 28 de octubre 2026 · 18:29hs

Los chicos de Normal 3 hicieron bien los deberes y se quedaron con la Copa Santa Fe de vóleibol.

El equipo masculino de Normal 3 rompió la racha y gritó campeón de la séptima edición de la Copa Santa Fe de vóleibol tras superar a Sonder por 3-1. Por el lado de las damas, el festejo fue para las chicas de Villa Dora, que vencieron en la final a las de Sonder en el tie-break.

En el Estadio Invencible Rosario, la definición del certamen no fue un simple divertimento dominical: fue el recordatorio mecánico, casi impiadoso, de que el tiempo acumula derrotas hasta que, por un capricho del destino, deja vencer a una.

Vóleibol de alto vuelo Ese domingo 25 de octubre, por la rama masculina, Normal 3 y Sonder volvieron a cruzarse y para los chicos de la escuela, el aire estaba cargado de fantasmas. No era la primera vez que llegaban a la final de este torneo, pero nunca lo habían podido ganar. Fue una herida abierta en 2018, en 2022, en 2024. Tres veces quedó en la puerta, tres veces mirando cómo la gloria ajena se disolvía en los aplausos de otros, pero esta vez fue distinto.

El primer set cayó de su lado, 25-21, como un amago de piedad. Pero el segundo devolvió las cosas al orden severo de la angustia: Sonder embistió con una superioridad aplastante, 25-18. La angustia de que el pasado podía volver a devorarlo todo le puso un sabor amargo a las gargantas. Sin embargo, el tercer parcial (25-20) y el cuarto (25-21) funcionaron como una lenta exhumación de la esperanza. La última pelota fue un puñal en la memoria de los años perdidos. Normal selló el 3 a 1 y el trofeo, por fin, dejó de ser un sueño esquivo.

El plantel campeón El plantel campeón estuvo integrado por los jugadores Gino Rossi, Joaquín Fernández Bahr, Tomás Bruzzo, Mateo Ancilletta Bucher, Agustín Boeri, Esteban Sola, Giuliano Sola, Alejo Calvo, Emiliano Romero, Guido Martinez, Leonardo Agüero, Francisco Saravia, Juan Cruz Baldellou, Cristian Quiroz, Laureano Perticarani, Felipe Vivalda, Benicio Lozano y Mateo Bournissent. El staff técnico, en tanto, estuvo compuesto por Matías Fernández (DT), Octavio Heit (PF), Julián Welschen (Estadigrafo) y Jonatan Divona (Asistente 1). La rama femenina En la rama femenina, Villa Dora y Sonder protagonizaron un partido que fue un péndulo cruel: 20-25, 25-23, 25-22, 24-26 y un tie-break decisivo que se inclinó 15-11 para las chicas de la capital provincial, que estuvieron un poco más finas que las rosarinas. Más allá, en los ecos mudos del tercer puesto, Villa Dora en varones (3-0 a Citta Vóley) y Banco Santa Fe en mujeres (3-0 a Náutico Avellaneda) completaban el podio como testigos secundarios de la liturgia provincial.