Central: Holan confirmó los once que irán por los cuartos ante Estudiantes

Como se esperaba, la formación del Canalla viene con cambios. Mallo no llegó y va Ovando. O'Connor toma la posta en el medio en lugar de Malcorra

Ariel Holan probó mucho durante la semana y ya tiene los once de Central para los octavos de final.

Después de días convulsionados, en los que la AFA declaró a Central campeón de la Liga 2025 , el partido contra Estudiantes, por los octavos de final del Clausura, lo es todo y Ariel Holan confirmó los once que irán en busca de los cuartos.

Era lógico que iba a haber cambios porque la última presentación del Canalla fue con un mix, pero está claro que la mayor complicación para el DT fue la ausencia de Ignacio Malcorra , expulsado tras el partido contra Independiente.

Así, después de varias pruebas durante la semana, Holan se inclinó por Tomás O'Connor , el juvenil que viene de un parate importante y que recién sumó 45 minutos en Avellaneda.

De esta forma, no se altera la conformación del doble 5 mixto, con un volante central de marca como lo es Federico Navarro, y otro de juego.

Enzo Giménez se mantiene en el equipo titular de Central. El paraguayo se ganó un lugar en el Canalla.

Donde también hay novedades es en la zaga central. Allí Ignacio Ovando continuará entre los once, ya que Facundo Mallo no está al ciento por ciento desde lo físico, aunque igualmente fue convocado.

DuarteVB Gaspar Duarte vuelve a la titularidad. Irá por derecha en busca del desequilibrio en la ofensiva. Virginia Benedetto / La Capital

Después, los regresos lógicos de Ángel Di María (por Franceso Lo Celso), Alejo Veliz (por Enzo Copetti) y Agustín Sández (por Juan Manuel Elordi) y . A ellos se suman Gaspar Duarte en ataque, en lugar de Santiago López.

Los once de Central

Los once de Central para recibir a Estudiantes son: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Federico Navarro y Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.