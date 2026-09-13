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Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Nadie brilló ni la rompió ante Tigre, pero hubo una levantada en varios jugadores. Un buen dato cuando se acerca una final para el Canalla

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de septiembre 2026 · 18:30hs
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Central se llevó tres punto de oro de cancha de Tigre, porque el resultado lo mantiene en la pelea por el Clausura y sobre todo la anual, pero se llevó también el rendimiento en alza de varios futbolistas, lo que no es poco a dos semanas de un partido que vale un título, como la Supercopa Internacional.

Si tanto se celebró esta victoria contra Tigre es porque futbolísticamente al Canalla le venía costando más de la cuenta, dependiendo demasiado de alguna jugada aislada o, lo que es peor, de alguna individualidad. Acá en Victoria también le costó porque el triunfo no le resultó fácil, pero el mismo se gestó a partir de un anclaje más colectivo. No hubo un distinto que pusiera un toque de sutileza y acomodara las cosas.

Tampoco fue un gran partido de Central y eso hay que decirlo con todas las letras, porque lo del primer tiempo dejó bastante que desear. Pero lo del complemento vino de otra manera, con jugadores que claramente levantaron no sólo lo que habían hecho en los primeros 45 minutos, sino en encuentros anteriores.

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Ovando, el más destacado en Central

La zaga central, sobre todo por el lado de Ovado, volvió a cumplir, especialmente en un momento en el que todo llegaba por el aire. Avila creció bastante en ese complemento. Sández tuvo lo suyo también, con firmeza en la marca, pero con una decisión poco frecuente a la hora de cortar y pasar al ataque.

Es más, en el bajón pronunciado que tuvo Ibarra, la contracara fue este Pizarro al que no siempre las cosas le salen bien, pero que en esta ocasión tuvo que salir al rescate de esa intermitencia de su ladero en el anillo central.

Incluso Copetti mostró algo distinto, pese a que a que en “lo suyo” anduvo como siempre. Jugó bien de espalda al arco, se movió de manera inteligente y hasta asistió. El gol que se comió Alan Rodríguez era todo mérito del 9 que sigue sin meterla.

Leer más: El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

La capacidad de Di María

La capacidad de Di María para definir está de más remarcarla. Campaz y sus altibajos, pero al que a veces es necesaria la falta del rival para impedir que juegue. Y los buenos ingresos de Cantizano y Duarte le dieron más forma todavía a ese espíritu colectivo en el que Central cimentó este gran triunfo como visitante frente a Tigre.

No es todo color de rosas en el Canalla ni mucho menos, porque sigue siendo un equipo con enormes deficiencias. Ahora, encontrar en un mismo partido el crecimiento de varios rendimientos individuales no es poco. Nadie brilló ni la rompió, pero sí aparecieron algunos signos, por mínimos que sean, que empujan para adelante. A días de una final, no es poco.

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