Almirón: "El clásico fue un golpe fuerte y Central mostró personalidad con Tigre"

Jorge Almirón resaltó la capacidad de asimilar el triunfo que se les escapó ante la Lepra y habló de “un premio a la insistencia, tras el 1-0 sobre Tigre

“Un premio a la insistencia”, justificó Jorge Almirón la victoria de Central en el estadio de Tigre. Pero más allá de la valoración de que “en todo momento el equipo intentó jugar”, resaltó la “personalidad” que mostró el Canalla tras “el golpe fuerte” que significó el clásico de la fecha pasada, por el empate de Newell’s en el tiempo adicional.

“El clásico fue un golpe fuerte y hoy (por ayer) el equipo mostró otra vez personalidad”, dijo Almirón, quien se explayó sobre lo que representó la igualdad frente a Newell’s en el Gigante, la importancia del triunfo en Victoria y la lucha por el primer puesto de la tabla anual.

“Todavía falta bastante (para el final de la competencia), pero cuando ganás siempre se mide todo de otra manera. El clásico lo habíamos dominado, estábamos ganándolo y el empate fue un golpe anímico muy fuerte. Entonces la sensación es que perdimos, por cómo se dio el partido. Hoy (ayer) pudimos ganar, de visitante, en una cancha difícil”, declaró.

“Seguimos sumando y dependemos de nosotros (por la lucha por la primera posición de la tabla anual), porque tenemos de local a los que están arriba (por Argentinos e Independiente Rivadavia de Mendoza)”, agregó.

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Almirón y la actuación de Central

Almirón analizó la actuación de Central frente a Tigre y manifestó: “En todo momento el equipo intentó jugar. Esto es un premio a la insistencia. En el segundo tiempo tuvimos espacios para meter el segundo gol, incluso con uno menos. Faltó un poco de tranquilidad para definir. Todos a los que les tocó entrar lo hicieron bien. Me pone muy contento que cada uno aporte lo suyo”.

El entrenador explicó la posición de Di María, volcado hacia los costados en vez de jugar por el centro. “Por la manera de jugar hoy, y también la disposición para salir de atrás, eso hizo que Ángel se tirara más por izquierda y se pudiera juntar con Campaz. Hubo algunos movimientos preestablecidos que se realizaron bastante bien”, declaró.

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"Dominamos el primer tiempo"

“El primer tiempo dominamos. Llegamos hasta el último tercio de la cancha. Faltó el último pase. Terminar las jugadas mejor. Y no sufrimos sobresaltos, salvo una que Jere (Ledesma) la tapó muy bien”, dijo.

“Nosotros tuvimos oportunidades para ganar 2 a 0. Con uno menos, al final del partido ellos terminaron tirando centros y sufrimos un poco. Pero la defensa estuvo muy bien”, destacó.

Cuando se lo consultó sobre la actuación de Jeremías Ledesma, el entrenador aseguró que anduvo “muy bien. Ellos llegaron una vez, que fue en un córner, y la tapó bien. Después hizo un partido correcto. El equipo en general se defendió bastante bien. Tengo dos muy buenos arqueros y un muy buen plantel”.

Con respecto a los partidos que se vendrán, Argentinos por el torneo Clausura y Estudiantes por la Supercopa Internacional, manifestó: “Son dos finales. Nos estamos acostumbrando a jugar partidos decisivos. El equipo ha demostrado una idea de juego, la sostiene, y más allá de algún resultado, no cambia la manera de hacerlo. Es un equipo intenso, que intenta jugar siempre. Donde trata de mostrar eso”.