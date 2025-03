El Ogro Fabbiani dijo que Newell's "lo ganó con el corazón y la entrega"

"Boca no pateó al arco, Ganamos casi todas las pelotas aéreas. Sabíamos que si metíamos pelotas hacia adelante lo íbamos a complicar. Los jugadores corrieron mucho. La gente se merecía esta alegría", añadió.

Fabbiani se refirió al cambio de dispositivo táctico, modificando la línea de cinco por la de cuatro para este compromiso. "Los primeros partidos eran con línea de 5, para no perder", planteó, y agregó: "Este equipo tiene corazón y huevo".

"Ojalá sea un partido bisagra. Boca tenia tres equipos para poner hoy. El equipo lo ganó con el corazón y la entrega", subrayó.

"Dejé un club donde me iba muy bien (por Riestra). Sabía que ponía mi cabeza, me jugaba mucho. Apareció Newell's y era imposible decirle que no. Newell's es imposible de comparar. Estoy agradecido con los jugadores por lo que hicieron", manifestó.

Fabbiani adelantó que no piensa guardarse nada para el partido del jueves frente a Kimberley, en cancha de Platense, en el debut por la Copa Argentina. "Voy a poner lo mejor en la Copa Argentina. Lo de Herrera creo que fue un golpe. No voy a rotar", manifestó.

"Tenemos que tomar el partido como una final. Es el camino para llegar a una copa internacional", dijo.