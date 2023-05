El Muñeco Gallardo, el DT más ganador en la historia de River, ya tiene su estatua en el Monumental

En el acto, el entrenador reclamó una reforma del fútbol argentino y dijo que no está "desesperado" por volver a dirigir.

“ El fútbol argentino debe reformarse para volver a ser una liga seria, con un campeonato mucho más lógico . Esto no nos da jerarquía ni nos hace crecer a nivel internacional. En Brasil hay una liga mucho más competitiva y por eso generan lo que generan", advirtió el "Muñeco".

Newell's: Méndez no está entre los concentrados para el partido contra Godoy Cruz

Frente a centenares de personas reunidas en la avenida Figueroa Alcorta, Gallardo recordó: "Una vez dije que era muy difícil irme de River. No hay posibilidad alguna que pueda desprenderme de este maravilloso club. Los amo, crecí en este club y creo que voy a morir en este club ”.

Sobre su futuro indicó: "No estoy desesperado por dirigir. No quiero ir a un lugar por ir, tengo que sentir una conexión a la hora de dirigir. Si encuentro un espacio donde yo pueda sentir que algo me identifica se dará".