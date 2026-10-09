Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante en Primera: sus antecedentes

La AFA designó a Juan Cruz Robledo para el partido del próximo lunes, quien cuenta con algunas polémicas en el Ascenso y estuvo imputado en la causa Generación Zoe

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades arbitrales para la fecha 12 del Torneo Clausura y designó a Juan Cruz Robledo para el partido donde Newell’s visitará a Gimnasia de Mendoza . El encuentro se jugará el lunes 12 de octubre, desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Además de Robledo, el lunes estarán Eric Grunmann y Uriel García Leri como asistentes, mientras que Ulises Jerónimo ocupará el puesto de cuarto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Julián Beligoy como AVAR.

El árbitro principal, de 34 años, tendrá su debut en la máxima categoría del fútbol argentino . Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Ascenso, donde algunas de sus decisiones generaron fuertes reclamos y derivaron en períodos sin designaciones.

A esos antecedentes se suma un episodio judicial: en 2023, Robledo estuvo detenido en Rosario e imputado en la causa Generación Zoe , la organización de coaching fundada por Leonardo Cositorto.

>> Leer más: Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Los antecedentes de Juan Cruz Robledo

Robledo construyó su carrera en las categorías de ascenso. Durante la última temporada dirigió varios encuentros de la Primera Nacional y uno de la Copa Argentina.

Sin embargo, su recorrido también quedó marcado por decisiones controvertidas. Uno de los episodios ocurrió en el partido entre Colón y San Telmo. Robledo sancionó un penal a favor del equipo santafesino que desató una protesta generalizada del conjunto visitante. Después de revisar el encuentro, las autoridades arbitrales resolvieron apartarlo de las designaciones durante las fechas posteriores.

Otro caso se registró en la victoria por 2-0 de Tristán Suárez ante Gimnasia de Jujuy. En el tramo final, el juez cobró un penal para el local por un supuesto agarrón de un defensor de la visita, quien además recibió la tarjeta roja.

"Robo"Por el penal que cobró Juan Cruz Robledo a favor de Tristán Suárez por un supuesto agarrón de Nicolás Dematei quién se fue expulsado en el conjunto de Gimnasia de Jujuy. https://t.co/BLbNZhnZJi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

Robledo también quedó bajo la lupa por un penal que sancionó a favor de Deportivo Morón en el partido ante Los Andes. Pese a la polémica por esa decisión, el conjunto de Lomas de Zamora ganó el encuentro por 2-1.

"Juan Cruz Robledo"Por el penal que le regaló a Morón ante Los Andes. https://t.co/9m5fvB3kST — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Otra particularidad de la terna arbitral es la designación de Julián Beligoy como asistente de video (AVAR). El hijo de Federico Beligoy, presidente de la Dirección Nacional de Arbitraje y exárbitro de Primera División, cuenta con un meteórico ascenso en el arbitraje nacional.

Beligoy debutó como árbitro profesional en la AFA en julio de 2023 en un partido de por la entonces Primera D. Desde comienzos de 2024 comenzó a cumplir funciones como cuarto árbitro en encuentros de la Primera B Metropolitana y la Primera Nacional. Rápidamente escaló, hasta que durante este año fue asignado como cuarto árbitro y asistente de video en partidos de Primera.