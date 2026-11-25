Este miércoles se realizarán movilizaciones que llegarán hasta el Monumento a la Bandera

Distintas organizaciones convocaron a movilizarse este miércoles en conmemoración del 25N , Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres . Esta fecha encuentra a la provincia con un aumento de casos de violencia machista y a Rosario, que triplicó los femicidios.

La Intersindical de Mujeres Rosario marchará junto a trabajadoras de distintos gremios. La concentración está prevista para las 17 en la sede del gremio telefónico Sitatel, ubicada en Dorrego 733.

Por su parte, la Asamblea Lesbostransfeminista de Rosario convocó a una movilización que partirá a las 17.30 desde la plaza San Martín hacia el Monumento Nacional a la Bandera, junto a otros colectivos y organizaciones.

La Asamblea reclama la urgente declaración de la emergencia en violencia de género en Santa Fe e invitó a participar de la marcha con vestimenta negra como símbolo de duelo.

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Las dos convocatorias confluyen en el reclamo para que el aumento de la violencia machista tenga una respuesta estatal con políticas de prevención, asistencia y protección, y con recursos suficientes para sostenerlas.

La violencia machista en Santa Fe

En ese sentido, Santa Fe registró 46 víctimas fatales de violencia machista entre enero y octubre de 2026, un 53% más que durante todo 2025. En Rosario, la cantidad de femicidios llegó a 15, el triple de los seis casos contabilizados en 2015, el año en que el movimiento Ni Una Menos movilizó a miles de personas en todo el país.

Con estas cifras como telón de fondo, organizaciones feministas, transfeministas y sindicales convocaron a marchar este miércoles, en un nuevo 25N, y renovaron el reclamo para que la Legislatura provincial declare la emergencia en violencia de género.

Los datos forman parte de los registros del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias y Derechos", de MuMaLá, que advierte sobre un escenario de aumento de los crímenes por razones de género.

A nivel nacional, el último informe de la organización contabilizó 266 femicidios entre el 1º de enero y el 20 de noviembre, lo que representa un crimen cada 29 horas. El relevamiento también registró 788 intentos de femicidio.

Los casos en Rosario

La situación en Rosario tuvo varios episodios de violencia extrema durante el año. Entre el 16 y el 28 de abril fueron asesinadas tres mujeres: Sophia Civarelli, una joven estudiante de Psicología oriunda de Villa Amelia; Mirta Safaroni, de 51 años, en Nuevo Alberdi; y Alicia Pereyra.

En agosto, otros tres crímenes conmocionaron a la ciudad. Débora Bordón, trabajadora sexual de 31 años, fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote; Gabriela Banach, activista y promotora de derechos humanos, fue víctima de un femicidio que golpeó especialmente a la comunidad travesti-trans; y Carina Candelas fue apuñalada por su expareja en la farmacia donde trabajaba, en pleno centro.

En octubre, el hallazgo del cuerpo de Bárbara Aragón, de 26 años, dentro de una valija en una pensión de Empalme Graneros volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia machista. La joven era buscada por su familia desde hacía varios días y el acusado por el crimen es un expolicía con antecedentes penales por narcotráfico.