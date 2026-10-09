Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

El extremo Mateo García fue intervenido quirúrgicamente de una rotura de ligamentos y ya piensa en su vuelta para el próximo año

Después de la dura noticia que conoció Mateo García el 10 de septiembre, tras una jugada desafortunada durante uno de los entrenamientos en Bella Vista, el exjugador de Instituto y actual de Newell's fue intervenido quirúrgicamente buscando la rápida recuperación pensando en la vuelta a las canchas.

García, quien llegó en este último mercado de pases, venía teniendo continuidad en el equipo que dirige Frank Kudelka y siendo una opción constante en la ofensiva Leprosa, tanto es así que había tenido acción en cinco partidos de la Liga Profesional.

El primer diagnóstico tras la lesión que sintió Mateo fue un esguince de rodilla pero tras los estudios se confirmó que había una rotura de ligamentos de su rodilla derecha que lo llevó a la cirugía el último 21 de septiembre.

De esta manera, el futbolista cordobés, comenzó su recuperación con miras a un regreso a las canchas para mediados de 2027. La Lepra, debido a la falta de tiempo y que desde lo económico la situación no es la mejor, prefirió no utilizar el cupo que se abrió por la grave lesión del jugador Rojinegro.

La Lepra sigue trabajando y piensa en el viaje a Mendoza

El plantel que dirige Frank Kudelka, que este jueves trabajó sorpresivamente en las nuevas canchas que la Municipalidad de Rosario realizó para los últimos Juegos Suramericanos, trabajó este viernes por la mañana en Bella Vista.

La acción para el plantel Leproso continuará tanto el sábado y el domingo en horario matinal, a puertas cerradas y, tras el entrenamiento dominguero, viajará en un chárter rumbo a Mendoza para esperar el choque ante Gimnasia (M).