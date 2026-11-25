El artista rosarino César Baracca vive hace 30 años en Europa y los últimos 20 los pasó en Londres, donde tiene su atelier. Expuso en Rosario su última obra "Opus Coca- Cola"

César Baracca estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario y a principios de los '90 emigró a Europa. Vive en Chiswick; al oeste del Londres, un destino turístico conocido . Un manojo de calles arboladas a 20 minutos del mítico Big Ben y de la estación Waterloo. Chiswick parece un pueblo tranquilo y lo circunda el siempre presente Támesis. El barrio muestra viviendas de todos las etapas de la arquitectura inglesa; victoriana, de la Regencia, de principios del siglo XX. En una de esas casas Baracca tiene su atelier, en el que interviene objetos icónicos del capitalismo.

Los árboles de Chiswick en otoño son tan eternos como el aleteo de una mariposa. A mediados de noviembre la nieve puebla cada parque. Baracca suele caminar por la orilla del Támesis y mirar una y otra vez las casas históricas mientras imagina otras intervenciones artísticas. "Ahora voy a intervenir botellas de Coca Cola, pero de litro y más grandes aún"

El viaje de César fue en búsqueda de la pasión, el arte. Primero a Italia donde "quería ver a los artistas que había estudiado en la facultad. En ese tiempo analizábamos las obras por medio de fotocopias, por lo que vi las obras de distintos artistas. ¡Pero sus obras eran otras, tenían color!" recuerda. Hoy vive y produce su arte en Londres. Su producción "Opus Coca Cola", una serie de intervenciones a botellas de 350 centímetros cúbicos de Coca Cola, se expuso en la galería Subsuelo, de Balcarce 238.

Al emigrar sólo quería estudiar, le faltaban dos materias para ser licenciado en Bellas Artes, pero finalmente pudo concretar su anhelo académico ya que con el plan "Regresar" implementado por la Universidad Nacional de Rosario rindió esas materias y su tesis fue "Opus Coca-Cola". Para esa obra, contó Baracca, se hizo: "Cocacólogo, estudié mucho tiempo el desarrollo de la empresa y me enteré que se venden 1900 millones de botellas al día en todo el mundo, que en Cuba quisieron hacer una similar y no funcionó. Al intervenir las botellas en realidad se opera contra una serie de simbolismos y operaciones de transformación, parte de lo que hace, justamente, el arte. Me tomé la coca y ahí comenzó la intervención en realidad".

Cuenta Baracca: "Al llegar a Roma para estudiar vi mucho arte y aprendí más, pero no había un lugar para el arte contemporáneo. En Italia todo deviene de lo clásico, las obras tienen todas un anclaje en eso. Mi obra es la intervención de objetos: tarjetas de crédito, billetes, rollos de papel higiénico durante la pandemia, otros objetos, pero no tenía mucho lugar para ese tipo de propuestas.“

Para César: "Los billetes cambian su denominación al ser intervenidos, las botellitas de Coca Cola ya no son las mismas. Es más, a partir de este arte que los expone como objetos de consumo masivo sube el precio de cada botellita exponencialmente, lo hablamos con un amigo justamente. El tema que me interesa es el consumo. En esta muestra hay 12 botellitas y cada una expresa cosas distintas. El capitalismo; la globalización, las urgencias. Fueron hechas con un minitorno que gira a altas revoluciones, nada sencillo".

Baracca formó parte del grupo "Rozarte" junto a artistas como Gabriela Aloras, Xil Buffone, Marcela Cattaneo, Raúl D'Amelio, Gabriela Gabelich, Aurelio García, Víctor Gómez, Gustavo Goñi, Oscar Vega y Beatriz Vignoli, entre otros. "Buscábamos puntualmente un lugar para exponer arte contemporáneo. Una anécdota muy linda es cuando fuimos a ver a fines de los '80 a un director del Museo Castagnino y nos dijo; "¿Cómo se atreven a pedir el museo para mostrar eso?", después él mismo, cuando lo nombraron en el Museo de de Arte Contemporáne Macro nos invitó a hacer allí una muestra".

Finalmente Rozarte abrió un espacio de producción y muestra de la experiencia en Entre Ríos al 800 en 1991 que se llamó Galpón Rozarte. "Las obras colectivas, nacidas de intensas reuniones semanales de creación grupal en la casa de alguno de los integrantes, fueron producidas para congresos de artistas como el convocado por el grupo platense Escombros o los Encuentros en la Cumbre de 1990 y 1992" comentó Beatriz Vignoli, una de las integrantes del grupo, en una nota periodística.

Baracca montó muestras en embajadas argentinas en Europa

Baracca montó diversas muestras en embajadas argentinas en Europa y en casas de embajadores durante los distintos Open House europeos, puntualmente en Londres. "Acá el arte circula en galerías de arte privadas y se da una particularidad: las escuelas de arte hacen muestras anuales y acuden galeristas de todo el país para posicionar a nuevos artistas, eso es fundamental para el mercado del arte".

Esto se da en la zona de Shoreditch, un barrio ubicado en el East End de Londres, en el distrito de Hackney. El barrio es conocido por su vibrante escena de arte callejero, con numerosos grafitis y murales, así como por su vida nocturna con pubs y bares. El área ofrece una mezcla de lo antiguo y lo moderno, con edificios industriales convertidos, boutiques independientes, galerías de arte y mercados.

Baracca recuerda los primeros tiempos en Europa como territorio ajeno, pero ya no lo es. Para presentar su obra "Opus Coca-Cola" estuvo en Rosario 15 días : "Me gusta la ciudad, la quiero mucho, pero no sé si volvería, Mi vida está en Londres", cuenta como algo que conserva, ese Rosario de olores y paisajes de la infancia, pero que quedó lejos.

"A Londres llegué por medio de una amiga y lo primero que hice fue lo tradicional; ir a la Tate Gallery; a la National Gallery ; al Museo Británico, al de ciencias Naturales, descubrir Londres. Ver arte y la ciudad. Después me puse a estudiar inglés, mucho inglés, ya tenía para ese entonces 40 años y trabajé de todo lo que se pueda imaginar".

Fernando Farina, exdirector del Fondo Nacional de las Artes, gestionó una serie de muestras en distintas reparticiones y embajadas argentinas. “Fue una muy buena experiencia y se vendieron obras". En estos 20 años y en su periplo europeo fue contratado por galerías y mantuvo su estudio en Londres. "Ahora unifiqué mi casa y mi taller en un barrio londinense, allí creo y vivo la vida que me gusta".

Baracca ya volvió a su casa en Chiswick y compró botellas grandes de Coca Cola. Intervenirlas es su próxima batalla con su pasión, el arte.