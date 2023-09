Luis Suárez arremetió contra el Loco Bielsa: "Ni se comunicó conmigo"

Marcelo Bielsa tomó la decisión de renovar el plantel y no convocó a Luis Suárez y otros referentes para el debut de la selección de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas. Una determinación que no cayó para nada bien en el delantero uruguayo, que al ser consultado disparó: “A mí no me llamó ni se comunicó conmigo. No solamente el entrenador, sino que nadie de la selección”.