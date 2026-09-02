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Riquelme elogió a Messi pero prefiere no verlo en Newell's: "Mejor que siga en Estados Unidos"

El presidente de Boca aseguró que Leo "se merece todo el amor que los argentinos le están dando", pero no quiere verlo en el fútbol argentino

2 de septiembre 2026 · 15:29hs
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Messi y Riquelme compartieron en la selección argentina y mantienen un vínculo desde hace dos décadas.

Messi y Riquelme compartieron en la selección argentina y mantienen un vínculo desde hace dos décadas.

Juan Román Riquelme habló sobre el retiro de Lionel Messi de la selección argentina, con quien disputó el Mundial 2006, y dejó sus sensaciones sobre la despedida del rosarino, pero dejó fuertes declaraciones al asegurar que prefiere que no concrete su llegada a Newell's y al fútbol argentino.

“Creo que hay que agradecerle mucho más. ¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos, sin dudas. No sé si será el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años, es increíble”, destacó el presidente de Boca durante una entrevista con TyC Sports.

A su vez, Riquelme remarcó que Messi “se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo y sufrió mucho”, debido a que “al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo”. Por eso, subrayó que “el de arriba fue justo con él” y que “todo el planeta lo ama y lo tiene merecido”.

Juan Román Riquelme durante su despedida junto a Paredes, Messi y Di María.

Juan Román Riquelme durante su despedida junto a Paredes, Messi y Di María.

Cabe recordar que el ídolo xeneize compartió con el rosarino en la selección argentina y ambos fueron ganadores de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además de que disputaron la Copa del Mundo 2006 y la Copa América 2007. “Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado, pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso es único. El cariño, el respeto que nos tenemos es lo más grande”, señaló.

Riquelme prefiere que Messi no juegue en Argentina

“Todo el tiempo te voy a repetir lo mismo, yo no sé si vamos a volver a tener la suerte de tener un jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona, creíamos que no iba a pasar nunca más y pasó otro igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos. Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera y los argentinos siempre le vamos a dar mucho cariño, mucho amor, que es lo que es lo que se merece”, sostuvo Román.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Riquelme insistió: “Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga más ganas”.

>> Leer más: La camiseta 10 de Messi en la selección argentina quedó vacante: los candidatos a heredarla

Más allá de los elogios que lanzó para Messi, el presidente de Boca dejó en claro que prefiere que continúe su carrera en el exterior y no concrete su llegada al país. “Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino”, concluyó Román sobre un posible paso del 10 por Newell's.

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