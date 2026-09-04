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Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Docentes y no docentes se unen en la lucha por un mayor presupuesto para las casas de estudio. Desde Coad plantearán en futuras reuniones una huelga por tiempo indeterminado

4 de septiembre 2026 · 14:19hs
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Los docentes nucleados en Coad se suman al paro propuesto por el Frente Sindical universitario

Los docentes nucleados en Coad se suman al paro propuesto por el Frente Sindical universitario

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un nuevo paro para el martes 8 de septiembre ante el “fracaso de la reunión paritaria”. Las siete centrales obreras dispusieron el corte del crédito laboral, una jornada de clases públicas y un acto en el Ministerio de Educación de la Nación.

La medida está relacionada a un plan de lucha que vienen manteniendo los docentes y no docentes de las universidades nacionales, quienes desde hace más de 300 días reclaman por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, paritarias que permitan recuperar la pérdida de poder adquisitivo, actualización de becas para estudiantes y más presupuesto para la gestión de universidades.

Además, el comunicado oficial firmado por Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, Fatun, Uda y Fedun, insta a la comunidad educativa y en general a construir la 5ª Marcha Federal Universitaria, a realizarse en la primera semana de octubre. “No vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, sostuvieron en el texto.

En Rosario, Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR, se alineó con Conadu y se sumará a la medida de fuerza. Horas antes del anuncio del Frente Sindical de las Universidades, el sindicato local había manifestado que "no existe margen para dilatar la resolución de medidas de fuerza contundentes, que signifiquen un salto cuantitativo y cualitativo en el plan de lucha. La unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria, elemento central para ganar esta pelea, tiene que ser encarada a partir de decisiones claras de nuestras herramientas gremiales".

El plan de lucha

Los siete gremios firmantes acordaron un plan de lucha que comienza con un paro el martes 8 de septiembre en todas las universidades del país.

Por otro lado, para el 15 de septiembre plantearon una jornada nacional de clases públicas bajo el lema de “la universidad en la calle”. Por último, el 17 de septiembre convocaron a un acto en el Palacio Pizzurno en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente.

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Por su parte, Coad adelantó que la próxima semana en la reunión con los referentes de Conadu planteará "una moción para que se avance de forma inmediata en una votación de toda la docencia nacional, en la que se consideré como una de las opciones la profundización del plan de lucha a través del paro por tiempo indeterminado".

La discusión paritaria

La medida de fuerza se dio tras rechazar la propuesta salarial realizada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se concretó tras el rechazo de los docentes universitarios de todo el país a la propuesta de aumento salarial del 3% presentada este martes por el gobierno durante una nueva reunión de la paritaria nacional.

La oferta oficial fue considerada insuficiente por las federaciones gremiales del sector, que resolvieron avanzar con una nueva jornada de protesta de 24 horas en reclamo de una recomposición de los salarios y del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

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