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Eloísa llega a Rosario con un show junto a Loli Rentería y Sofía Casadey

Este viernes 4 de septiembre, Capi Club tendrá nueva edición de “MUSA R&B Sessions”. Será una noche para disfrutar de nuevas canciones, pop y R&B

4 de septiembre 2026 · 14:37hs
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Eloísa llega a Rosario para dar un show en Capi Club 

Eloísa llega a Rosario para dar un show en Capi Club 

La nueva escena del pop alternativo tiene a una artista que se destaca: Eloísa, cantautora tucumana de 21 años que construye su identidad sonora a partir del cruce entre el pop y el R&B, y que hoy se encuentra de gira presentando nuevas canciones. Este viernes, llega a Rosario para ser parte de una nueva edición de “MUSA R&B Sessions”, donde compartirá escenario con las rosarinas Loli Rentería y Sofía Casadey.

Con una propuesta que combina melodías pop, influencias del R&B y letras cargadas de sensibilidad, Eloísa viene consolidando un universo propio dentro de la escena independiente. Tras publicar un álbum debut en 2024 (“Atte. Eloísa”) y un EP el año pasado que, incluso, tuvo su Live Session (“Fanático”), hace un mes presentó “Me llamas igual”, un feat con Dandara que anticipa lo que será el EP que conoceremos en octubre.

El proyecto de Eloísa nace de una dualidad constante: la tensión entre lo interno y lo externo, entre la fragilidad y la valentía, entre la niña que fue y la mujer que está construyendo. Las letras son íntimas pero también universales porque lo que atraviesa la artista es algo con lo que se siente identificada su generación sub25.

Este viernes 4 de septiembre, a partir de las 20.30, llega una nueva edición de “MUSA R&B Sessions” a Capi Club. Allí la artista compartirá escenario con Loli Rentería y Sofía Casadey, dos artistas rosarinas que también vienen construyendo su propio camino dentro de la escena local. Será una noche para descubrir nuevas canciones, cruzar sonidos y encontrarse con algunas de las voces que están marcando el pulso de la nueva generación.

>> Leer más: La rosarina Sofía Casadey presenta su primer disco en Casa Brava

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