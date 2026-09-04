Así se jugará la octava fecha del torneo Clausura: partidos, días, horarios, TV y árbitros La nueva jornada del campeonato comenzará este viernes y tendrá el clásico entre Central y Newell's el próximo domingo. En esta nota, el cronograma completo 4 de septiembre 2026 · 14:37hs

Marcelo Bustamante / La Capital Yael Faclón Pérez dirigirá el Central-Newell's de este domingo por el torneo Clausura.

La octava fecha del torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 4 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7 por la noche, con un total de 15 partidos entre los cuatro días y con el clásico rosarino entre Central y Newell's como principal atractivo, en el único encuentro interzonal de la jornada.

El inicio de la fecha se dará en Córdoba, cuando Estudiantes de Río Cuarto se enfrente como local a Sarmiento de Junín este viernes desde las 16.45. Unas horas después, se jugarán dos partidos en simultáneo, desde las 19, para cerrar el día, con los duelos Belgrano ante Huracán y Platense frente a Deportivo Riestra.

El clásico rosarino deberá esperar hasta el domingo, cuando el Canalla recibirá a la Lepra en el estadio Gigante de Arroyito desde las 14.45 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, el mismo juez que dirigió el último duelo entre ambos en el Coloso por el Apertura de este mismo año.

El Canalla y la Lepra volverán a verse las caras este domingo en el Gigante de Arroyito. Leonardo Vincenti / La Capital Cómo llegan Central y Newell's al clásico Central llega al clásico después de una dura derrota como local ante Gimnasia sobre el cierre del encuentro. Tras lograr el empate unos minutos antes, un gol en contra de Jeremías Ledesma dejó al equipo de Jorge Almirón con las manos vacías, pero buscarán reivindicarse nada más ni nada menos que ante el rival de toda la vida.

>> Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores Por su parte, Newell's se acomodó en este Clausura y acumula tres partidos consecutivos sumando puntos, luego de dos victorias en el Coloso (ante Riestra y Banfield) y un valioso punto en su visita a Estudiantes en La Plata el lunes pasado. De igual manera, buscará cortar la racha sin victorias en el clásico. La octava fecha del Clausura Viernes 4 de septiembre 16.45 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento (ESPN Premium). Árbitro: Bryan Ferreyra. 19 - Belgrano vs. Huracán (ESPN Premium). Árbitro: Luis Lobo Medina. 19 - Platense vs. Deportivo Riestra (TNT Sports). Árbitro: Álvaro Carranza. Sábado 5 de septiembre 13.30 - Aldosivi vs. Banfield (ESPN Premium). Árbitro: Sebastián Martínez. 14.30 - Gimnasia vs. Tigre (TNT Sports). Árbitro: Daniel Zamora. 16.30 - Gimnasia de Mendoza vs. Boca (ESPN Premium). Árbitro: Darío Herrera. 19 - San Lorenzo vs. Talleres (TNT Sports). Árbitro: Fernando Echenique. 21.15 - Vélez vs. Estudiantes (ESPN Premium). Árbitro: Pablo Dóvalo. Domingo 6 de septiembre 14.45 - Rosario Central vs. Newell's (TNT Sports). Árbitro: Yael Falcón Pérez. 17 - Lanús vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium). Árbitro: Andrés Merlos. 17 - Central Córdoba vs. Independiente (TNT Sports). Árbitro: Andrés Gariano. 19.15 - River vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports). Árbitro: Nicolás Ramírez. 21.30 - Racing vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium). Árbitro: Pablo Echavarría. Lunes 7 de septiembre 19 - Barracas Central vs. Argentinos (ESPN Premium). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 21.15 - Unión vs. Instituto (TNT Sports). Árbitro: Nicolás Lamolina.