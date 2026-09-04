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Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

El máximo tribunal vuelve a cubrir una vacante por la salida de Eduardo Spuler. Maciel dio un discurso abierto a la voluntad legislativa y contra las corporaciones

4 de septiembre 2026 · 13:43hs
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Diego Maciel

Foto: Archivo / La Capital

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe desde el 1º de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó juramento a Diego Maciel como nuevo ministro del máximo tribunal provincial en lugar de la vacante que acaba de dejar Eduardo Spuler. En su discurso, envió un mensaje al Poder Judicial enfocado en el respeto a la voluntad legislativa y en "evitar el gobierno de las corporaciones".

Maciel integrará la Corte tras su designación mediante el Decreto N º 1632/2026 del Poder Ejecutivo. El acto estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, y Rubén Weder.

No estuvo presente el gobernador Maximiliano Pullaro. Sí, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, el ex gobernador Omar Perotti, legisladores y funcionarios provinciales. Además, el exvicegobernador y actual asesor legislativo radical Carlos Fascendini, de quien dijo que “aprendió todo” al igual que con Michlig.

Discurso de Diego Maciel

El discurso de Maciel sorprendió al proponer que los jueces actúen con deferencia hacia el Poder Legislativo, garantizando que las normas reflejen fielmente las necesidades de la sociedad santafesina.

“Me esforcé en estudiar las normas para que sean claras y para que se cumplan, pero además puse empeño en que la construcción jurídica sea de diálogo y consenso”, dijo. Vale recordar que su carrera profesional se centra en la gestión legislativa donde ocupó roles administrativos y políticos en ambas Cámaras.

Luego, remarcó que la Corte Suprema nacional guía desde hace tiempo con la idea de interpretación constitucional “con deferencia hacia el legislador como regla de oro de la jurisprudencia democrática”.

“Para construir una sociedad respetuosa de sus acuerdos comunitarios, el Poder Judicial y los operadores del derecho en general deben respetar aquellos consensos que se logran”, advirtió.

Diego Maciel durante su discurso

Diego Maciel durante su discurso

Y siguió: “Las normas de la Legislatura que se construyen con esfuerzo y amplio consenso reflejando las preocupaciones de la sociedad santafesina deben ser tratadas con mucho cuidado por los jueces ya que la balanza mayoritaria es la medida de nuestra democracia”. Alguna interpretación rápida recuerda el reciente revés contra el tope jubilatorio de la Corte de la reforma previsional.

Seguidamente, reforzó la idea de que “las normas siempre están para ser cambiadas cuando nuevos consensos ciudadanos lo requieran” y dio “fe que los legisladores hacen un enorme esfuerzo para que Santa Fe tenga leyes adecuadas a sus necesidades y realidad”.

Pero ese enorme esfuerzo de construcción legislativa debe ser cuidado por los jueces y respetado dentro del esquema constitucional sobre todo ahora que tenemos una constitución tan reciente y adecuada a los tiempos”, sostuvo.

Control

El nuevo magistrado enfatizó la importancia de la autorrestricción judicial para evitar interferencias indebidas en las leyes creadas mediante el consenso ciudadano.

En ese sentido, recordó que como el Poder Judicial tiene el control constitucional del resto de los poderes, “el único freno al ejercicio de nuestro propio poder es nuestro propio sentido de autorrestricción”. “En eso consiste la función judicial: en no combatir los acuerdos de la comunidad sino acompañarlos con respeto”.

Por eso, reivindicó "un fuerte activismo sobre los derechos ciudadanos y las condiciones procedimentales que hacen posible que se tomen decisiones democráticas".

“La deferencia bien entendida no es inacción sino mirar con cuidado las normas autorestringiéndonos para evitar el gobierno de las corporaciones”, finalizó y advirtió que no llega a ocupar un “lugar sino una función”.

El gobierno provincial apunta contra los jueces de la Corte Suprema santafesina.

El gobierno provincial apunta contra los jueces de la Corte Suprema santafesina.

¿Quién es Diego Maciel?

Maciel, nacido en 1976, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y tiene más de 20 años de trayectoria en los ámbitos público y privado.

Su carrera profesional se centra fundamentalmente en la gestión legislativa en la provincia, donde ocupó roles de responsabilidad administrativa y política en ambas Cámaras. Actualmente está a cargo de la conducción operativa del Senado de Santa Fe como secretario administrativo.

En 2025 asumió, además, como secretario Administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial. Fue asesor del bloque del Frente Progresista (FPCyS) en la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011.

Entre 2011 y 2015 se destacó como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción provincial. Luego ocupó cargos clave en la Cámara de Senadores, como el de secretario del bloque del FPCyS.

Más allá de su actividad en el marco de la gestión pública, ejerce la profesión de forma liberal sosteniendo una práctica activa en el Derecho Privado y el asesoramiento legal a gobiernos locales.

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