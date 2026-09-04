Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

El Rojinegro se quedó con la mayoría de los clásicos juveniles, en una jornada con un dato histórico en la previa del derbi de primera de AFA.

El festejo de los jugadores de Newell's en el clásico de sexta.

El aperitivo del clásico mayor de la Asociación del Fútbol Argentino, se vivió en la jornada de inferiores de la Asociación Rosarina de Fútbol. Y Newell's sacó chapa, ganando la mayoría de ellos y con un dato histórico: nunca se convirtieron tan pocos goles sumando las siete categorías.

Los rojinegros ganaron 3 partidos, los canallas solo uno y hubo tres empates. Y apenas se hicieron cuatro goles, tres de Newell's y 1 de Central. Por supuesto, los tres empates fueron sin goles y las cuatro victorias 1 a 0.

Y el dato es revelador porque desde hace unos años se cuentan 7 categorías. Antes eran solo de 4ª a 9ª y nunca hubo tan pocos festejos. Ahora, con la incorporación de 10ª y 11ª, es más contundente.

Pero lo realmente importante de la jornada, fue que Newell's fue el que más festejó. Lo hizo en 6ª, 9ª y 10ª, mientras que Central solo lo hizo en 8ª. En 5ª, 7ª y 11ª igualaron 0 a 0.

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Quienes hicieron los goles de Newell's y Central

Augusto Donzino marcó el gol del triunfo en la sexta leprosa, dirigida por Juan Muller. Mientras que Ignacio Lencina le dio la victoria a la novena y Bautista Mansilla a la décima, conducida por Luciano Paciullo.

En tanto, Ramiro Billordo marcó el tanto del triunfo auriazules en la octava. Todos los encuentros se jugaron en el Centro Jorge Griffa.