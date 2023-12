El hincha de Central espera no vivir otro infierno en Santiago del Estero

La odisea de Central no terminó. Le queda un recorrido más para completar la grilla futbolera. La AFA oficializó este lunes que la sede de la final contra River por el título de Trofeo de Campeones será el estadio Madre de Ciudades. Sí, el mismo escenario donde el canalla conquistó recientemente el título de la Copa de la Liga tras vencer a Platense 1 a 0. Para la comunidad auriazul no fue una grata noticia. No solo por la gran distancia que deberá recorrer otra vez. También porque deberá sortear dos escollos que padeció con alma y vida en Santiago del Estero: la elevadísima temperatura (cerca de 50 grados de sensación térmica) y la repudiable represión policial a la hora del ingreso al estadio. Sin dudas, ante el fenómeno natural no podrá hacer nada. Pero la dirigencia de Arroyito sí podría exponer ante la organización que el operativo esta vez no sea un fracaso. Porque la violencia de los efectivos santiagueños fue realmente tan innecesaria como desmedida.