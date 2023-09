El himno cantado por Abel Pintos se escuchará en los partidos de las selecciones

El cantante nacido en Bahía Blanca incluyó el himno en el álbum al que denominó “Alta en el cielo”, que fue editado recientemente y que contiene ocho emblemáticas canciones patrias, en su gran mayoría con sus partituras originales, acompañada también de producción de videos.

El contenido de dicha producción está compuesto por el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín, el Himno a Sarmiento, la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de las Malvinas, Aurora, A mi bandera y Saludo a la Bandera.

Para la interpretación de estas ocho canciones e himnos patrios contó con la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silberstein, y la grabación se realizó en el auditorio de la Usina del Arte.

Uno de los aspectos más destacable de este proyecto es que todas las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ángel Roffo.

“Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, con la emoción que uno quiera porque son de todos y de cada uno de nosotros. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá, la orquesta y yo podamos servir de guía para que ustedes canten con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria”, aseguró Pintos cuando presentó el disco en el Teatro Colón en julio pasado.

Como complemento de este material se producirá un documental audiovisual en el que el propio cantautor narra brevemente y de manera simple y coloquial referencias históricas de cada una de estas piezas musicales así como de los hechos o próceres a las que estas remiten. Las grabaciones de estos videos se realizaron en la bellísima biblioteca de la Legislatura Porteña.