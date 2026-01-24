El gol olímpico del hijo del Mellizo que fue un calco del grito de Di María ante Boca

Este sábado por la noche Nicolás Barros Schelotto anotó un gol olímpico para Gimnasia ante Racing, idéntico al de Di María frente a Boca

Nicolás Barros Schelotto tuvo su esperado debut goleador con la camiseta de Gimnasia y fue desde un gol olímpico. Igual al de Di María en Central.

Ni bien anotó el gol olímpico este sábado Nicolás Barros Schelotto para Gimnasia ante Racing, sobrevino el recuerdo de la genialidad de Ángel Di María, cuando en 2025 jugando en el Gigante anotó un gol similar para que Central iguale 1 a 1 ante Boca, en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Este sábado Nicolás Barros Schelotto, hijo del Mellizo Guillermo, tuvo su esperado debut goleador con la camiseta de Gimnasia , el cual llegó de una manera extraordinaria, ya que fue a través de un gol olímpico para abrir el marcador ante Racing en el estreno del Apertura.

Facundo Cambeses, el arquero de Racing, no pudo descifrar el envío envenenado desde el córner del hijo de Guillermo, que terminó anotando un golazo sensacional. La pelota se metió en el ángulo por el segundo palo del arco racinguista.

GOLAZO OLÍMPICO DE GIMNASIA. NICOLÁS BARROS SCHELOTTO MARCÓ EL 1-0 ANTE RACING EN EL BOSQUE A LOS 9 MINUTOS Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T6hW0bWUNR

El recuerdo del gol olímpico de Di María ante Boca

Enseguida llegó el recuerdo de la conquista inolvidable de Ángel Di María en Central, que señaló un soberbio golazo, ante Boca. Fue un córner, también olímpico, para que el Gigante de Arroyito explotara.

Desde un tiro de esquina en la banda derecha el campeón del mundo sacó provechó de que el arquero de Boca Leandro Brey esperaba un centro y ensayó un disparo tan cerrado al segundo palo, que se terminó metiendo dentro del arco. Dos golazos casi calcados.