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Clásico rosarino: los duelos y los actores que pueden torcer el resultado del derbi

Central y Newell’s tienen jugadores determinantes que pueden hacerle un tajo al clásico rosarino. La pulseada entre los que atacan y defienden

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Ángel Di María intenta superar a Rodrigo Herrera. El clásico rosarino tendrá muchos duelos determinantes.

Ángel Di María intenta superar a Rodrigo Herrera. El clásico rosarino tendrá muchos duelos determinantes.

El fútbol es impredecible por definición, pero mucho más si se trata del clásico rosarino, donde los imponderables se acentúan, juegan mucho más las pulsaciones y cada jugada tiene una carga de adrenalina más especial que se respira en el aire. Allí es donde suelen imponerse los jugadores de mayor categoría, los que están calificados para hacerle un tajo a la historia del partido y los que mejor absorben la presión.

En la previa de este clásico rosarino en los dos equipos hay futbolistas que pueden hacer pesar su impronta, imponerse en el duelo con sus marcadores y terminar el domingo en la tapa del diario, como los héroes de una celebrada victoria.

Empezando por el local, no hay ninguna duda que el eje de todo lo bueno que puede pasar en Central ronda en torno a Angel Di María, el campeón del mundo que jugará su tercer clásico desde su regreso y donde ganó los dos anteriores, anotando goles decisivos en ambos.

Todo indica que si Fideo se recuesta por la derecha tendrá enfrente al rudo Franco Escobar, que es derecho y jugará a pierna cambiada. Este será uno de los duelos determinantes del clásico.

Leer más: Newell's concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Campaz y Copetti, en Central

Otra batalla estará en el andarivel opuesto. Campaz estará frente a frente con Martín Ortega, el aplicado lateral que deberá ser una estampilla del colombiano y seguirlo hasta en la pausa de rehidratación.

A su vez, será una lucha titánica la que sostendrá en principio el aguerrido Enzo Coppetti, con los zagueros leprosos Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo. Será casi una pelea callejera por el estilo de juego corporal de Copetti. Es distinto si ingresa Marco Ruben, mucho más atento a ganar espacios y meter diagonales al filo de sus marcadores.

También se sacarán chispas los volantes. Franco Ibarra, de mucho más rodaje y notable presente, tendrá la compleja misión de neutralizar al juvenil leproso Facundo Guch, un atrevido que si encuentra el espacio gambetea hacia adelante y apela al remate. Y Luca Regiardo deberá ser el león que contagia a todos.

Leer más: Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

Las cartas de Newell's

En tanto, la ofensiva del equipo de Kudelka también tiene actores de experiencia que pueden hacerle una grieta al desarrollo del partido.

Mazzantti está muy afilado por la derecha y todo indica que su perro de presa será Agustín Sández, que le ganaría la pulseada a Soto.

Si Central no tiene a raya a Mazzantti puede sufrir, porque además es el gran abastecedor de Cóccaro, un delantero que no necesita del contacto permanente con la pelota para agitar las redes. Lo deberán custodiar bien Ovando y Avila.

Y una de las grandes apuestas del clásico es si se consuma el estreno de Santiago Solari, un extremo encarador y con gol que se las verá con Emanuel Coronel.

También tendrán un partido especial como último recurso los arqueros Ledesma y Reinatti. La pizarra del clásico está lista.

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