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El foco del clásico es la racha: Central va por más alegría y Newell's por el quiebre

Canallas y leprosos se cruzan, a las 14.45, en el Gigante en el clásico rosarino. Los de Almirón quieren extender la supremacía y los de Kudelka dar el golpe

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Central y Newells chocan este domingo en el Gigante. El clásico acapara todas las miradas.

Central y Newell's chocan este domingo en el Gigante. El clásico acapara todas las miradas.

En los últimos tiempos hablar del clásico rosarino es hablar de rachas. De una muy positiva y que uno de los equipos quiere extender, y de otra demasiado negativa que el rival tiene la necesidad imperiosa de cortar. Porque en un duelo tan pasional y luchado no es común que uno de los involucrados se haya acostumbrado a ganarlo y el otro a perderlo de manera casi automática en los últimos. Y ahora, que volverán a estar frente a frente, los dos tendrán la chance de actualizar el presente del clásico. Central irá por otra alegría repetida y Newell’s por dar el gran golpe sobre la mesa, sacarse de encima la malaria y regalarse un festejo grande que se le viene negando.

Así cada uno atiende su juego, sus obligaciones y sus deseos. Y si bien es cierto que los antecedentes pesarán muy poco en el desarrollo del partido, nadie puede apartar a este cruce de un contexto en el que la supremacía de uno de los dos no hace más que recargar las mochilas de ambos. Unos para sostener la cadena de triunfos y el otro para ponerle fin de una vez por todas.

La realidad marca que Central lleva seis festejos en fila y eso obliga al equipo del cuestionado Jorge Almirón a sostener esta senda dulce. Si incluso Almirón salió victorioso del último cruce en el Coloso y ni así se metió en la piel del hincha canalla. Entonces las esquirlas que podría generarle un resultado negativo serían incalculables, más allá de que el equipo todavía lucha por el título de la tabla anual, tiene la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina y está entre los ocho que clasifican a los octavos de final del Clausura.

Leer más: Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Di María, el as de espada de Central

Central además tiene al jugador por escándalo de mayor categoría de todos los que estarán en la cancha: Ángel Di María, que desde que regresó jugó dos clásicos, ganó los dos y además metió goles en ambos. Por ello neutralizar a Fideo será un de las misiones principales que deberá ajustar el equipo leproso.

Otros jugadores clave del equipo de Almirón, son el colombiano Jaminton Campaz, Franco Ibarra y los minutos que pueda llegar a jugar Marco Ruben.

Por el lado de Newell’s las seis caídas consecutivas deben ser el combustible para reaccionar y dar vuelta la página.

El último éxito leproso fue justamente en el Gigante de Arroyito, el pasado 20 de marzo de 2022, en victoria por la mínima con el gol de Juanchón García. Pasaron cuatro años y seis meses de esa tarde que se tiñó de rojinegra, pero ya quedó demasiado lejos y todo el mundo Newell’s lo sabe.

Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Kudelka quiere un equipo compacto

Por eso Frank Kudelka armará un equipo compacto, pero con jugadores ofensivos picantes y de experiencia que pueden complicarle la vida a los defensores canallas.

Entre Walter Mazzantti, el Zorro Cóccaro, si se consuma el debut de Santiago Solari y el pibe Facundo Guch pueden hacer de las suyas para torcer la historia.

Mientras que Kudelka, que debutó hace justo una rueda en el último clásico, no llega a este partido con la espada de Damocles sobre su espalda como le ocurrió a la mayoría de sus antecesores. Porque más allá del resultado de este partido puntual está haciendo un buen trabajo y logró rescatar al fútbol de Newell’s para ponerlo otra vez en la órbita competitiva. Está también en zona de play-offs.

Las derivaciones del clásico

Igual jamás hay que subestimar al clásico, a los resultados posibles, a sus consecuencias, a sus derivaciones y al envión impresionante que le otorga al que gana y al gran lío en que se mete el que lo pierde.

La ciudad toda estará pendiente del reloj, por la mañana seguirá a Colapinto en Monza, luego llegarán las clásicas pastas del domingo y cuando den las 14.45 todo se orientará al Gigante: las emociones, la ilusión, las angustias y allí comenzará a hablarse en el idioma preferido de los rosarinos: el futbolístico.

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