El futuro y el futuro técnico

Sin dudas uno de los puntos que más interés despierta en el hincha de Central es saber quién será el entrenador a partir de 2018, si Leo Fernández tiene chances o si se saldrá indefectiblemente en búsqueda de otro nombre. En ese terreno hubo mucha cautela por parte de los dirigentes, quienes evitaron entregar alguna palabra de más, amén de las declaraciones de Broglia sobre que habían tomado contacto ya con Juan Antonio Pizzi, ayer, curiosamente, desmentidas.

¿Por qué Leo Fernández es el elegido para asumir al frente del primer equipo?

Porque es una excelente persona. Le da mucha confianza a sus jugadores, sabe ver el fútbol y mi visión es que es un excelente entrenador (Broglia).

¿Fernández es un técnico interino o puede seguir en el cargo el año que viene?

Dejamos en claro que es un interinato de cuatro partidos y en el cual Leo seguramente a partir del funcionamiento del equipo y de los resultados va a tener las mismas chances que cualquier otro nombre que surja para ocupar el puesto. La realidad es que de Banfield para acá nos han ofrecido unos 20 técnicos y nosotros hemos respetado procesos. Lo de Leo no es casualidad. Lo subimos a reserva hace casi dos años y ahí le dimos la confianza para que trabaje en la finalización de la formación de los chicos que hacen la transición a la primera división. Era lógico que si se daba la dimisión de Paolo la oportunidad la iba a tener él. No es sencillo porque Central es un club muy grande y siempre lo que se busca es algo de renombre o un nombre que tenga que ver con el prestigio ganado. Pero él tiene las actitudes personales y técnicas para ocupar este rol. Su designación se enmarca dentro de un proceso. No es un manotazo de ahogado. En el plantel de primera de 29 profesionales 13 chicos vienen de trabajar con él en los últimos dos años (Cefaratti).

Leo tiene toda la confianza nuestra y el fútbol se basa en resultados. Tendrá la gran posibilidad de cambiarle la imagen al equipo. A partir de ahí podrá tener su chance. Creemos que está preparado para afrontar este desafío (Carloni).

¿En paralelo con estos cuatro partidos habrá una búsqueda de otros candidatos a ocupar el puesto?

Ya nos ofrecieron 20 técnicos y creo que nos seguirán ofreciendo (Cetto).

El presidente Broglia dijo públicamente que habían hablado con Pizzi.

Me entendieron mal, no hablé una sola palabra con Pizzi. Primero debemos resolver quién es la persona que nos interesa para el cargo para después realizar la gestión (Broglia).

Es lógico que los nombres como Pizzi y Coudet aparezcan cada vez que Central se quede sin técnico. Porque dejaron una huella muy grande en el club como jugador y entrenador. Y tienen el cariño de nuestra hinchada. Incluso muchas veces hay diálogos con ellos por otras cuestiones. Además siguen siendo hinchas del club. También puede pasar lo mismo con referencia al Patón Bauza (Carloni).

No hay tantos técnicos con pasado canalla que tengan un buen presente. A los mencionados se puede agregar Vitamina Sánchez. ¿A la hora de la designación se evaluará el sentido de pertenencia o puede llegar un entrenador sin pasado en el club?

No me siento cómodo hablando de los posibles nombres que vamos a evaluar diciendo que le vamos a dar confianza a Leo en estos cuatro partidos (Cetto).

¿Entonces Leo Fernández será una opción más para evaluar?

Se evaluará el trabajo de campo diario, los resultados y el funcionamiento. Leo tiene la absoluta confianza para estos cuatro partidos y es obvio que en el medio se pueden dar situaciones de charlas puntuales. Eso no quiere decir que no confiamos en Leo Fernández. Tomaremos una decisión definitiva cuando termine el campeonato (Cefaratti).

¿Que el año que viene sea electoral influye a la hora contratar a un apellido fuerte para que sea el DT?

Nosotros gestionamos, además de para nuestra gestión, para el futuro del club. Buscamos decisiones que perduren en el tiempo y que le garanticen al club una salud institucional. Decidimos en base a nuestras convicciones. Podemos equivocarnos o no. Jamás buscamos sacar un rédito político. Por ejemplo, somos uno de los clubes que más capta a chicos menores de 14 años, si vos sabés que esos pibes no van a debutar jamás en nuestra gestión. Competimos en AFA en infantiles porque esto le dará fruto a Central en los próximos 5 o 10 años. Uno piensa en el proyecto a largo plazo, en que la actual gestión trascienda (Cefaratti).

No buscamos sacar un rédito político porque si no nos hubiese sido fácil sacar a Montero ante los cuestionamientos, pero estábamos convencidos de un proyecto que podía salir adelante y lo sostuvimos (Carloni).

Les ofrecieron muchos entrenadores. ¿Más allá de la presión, sienten que Central hoy sigue siendo un club tentador para los técnicos?

Es tentador también para los futuros dirigentes. Es un club totalmente equilibrado y saneado (Carloni).

La realidad es que para cualquier persona del ambiente, sea técnico o jugador, es tentador venir a Central. Está entre los cinco clubes de Argentina que más garantías brinda, nunca se cortó la cadena de pagos. Explotaron el 80 por ciento de los clubes del fútbol argentino y Central se mantuvo de pie, sin depender de ningún aporte externo. Tenemos el 80 por ciento de los derechos económicos de todos los jugadores. (Cefaratti).