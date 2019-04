Es la última fecha. Ni Banfield ni Newell's tienen posibilidad alguna de ingresar a la copa menos importante. Tampoco padecieron con el promedio en esta temporada. Una primera impresión podría indicar que sólo jugarán esta tarde en el Sola para cumplir el fixture. Nada más alejado de la realidad. Los dos, y sobre todo los rojinegros, se juegan 3 puntos clave, vitales, de oro para la próxima temporada. Necesita como el agua empezar el campeonato 2019/20 con un poco más de base y además será una oportunidad única para involucrar al Taladro en la cuestión. Es para jugar con dientes apretados, con la seriedad que el caso merece. El futuro hace rato empezó en el club del Parque y aunque la última fecha parece indicar el fin de algo es la continuidad de este todo indeseable en que está inmerso. Nada para relajarse entonces.

Mañana Belgrano puede irse al descenso. De mínima no se salvará en esta última jornada y lo mejor que le puede pasar es un desempate. El apunte viene a cuento porque el celeste puede bajar con Diego Osella como técnico, el mismo al que Newell's debe agradecerle por el promedio de esta temporada, que la termina aliviado. Aquellos 49 puntos en el campeonato 2016/17 fueron el salvavidas para lo que siguió después. Pero cuando termine el encuentro de esta tarde ante Banfield dejarán de existir y habrá que hacerse cargo de los dos últimos torneos.

Esos en los que Newell's disputó 51 partidos, con 4 técnicos y dos períodos de interinato, uno de los cuales involucra al actual ex entrenador, ya que no estará en el banco leproso en la próxima temporada. En efecto, Héctor Bidoglio no conducirá en el campeonato más decisivo de los últimos tiempos (comparable en números a la 12/13, con el Tata Martino al mando, cuando empezó último en el promedio), pese a ser el que más puntos cosechó de todos ellos.

Juan Manuel Llop fue el primero de la saga. Dirigió 16 partidos y cosechó sólo 16 puntos (33,33%). Fabián Garfagnoli sacó sólo 1 en dos encuentros de interinato (16,66%) y luego llegó Omar De Felippe para el final de la temporada 2017/18 y las primeras 13 fechas de esta. Fueron 22 encuentros con 25 unidades (37,8%) y luego fue el turno de Bidoglio, cuyos 2 encuentros de interino le valieron la titularidad en el cargo. Hasta hoy fueron 11 fechas en la Superliga con 16 unidades. Es decir, fue el que más sumó, con el (48,5%).

Si esta tarde vence superará el 50% de lo que hubo en juego. Sería un digno cierre para Bidoglio, que probablemente en un contexto más aliviado con el promedio tendría continuidad. Cabe aclarar que en la suma de los puntos logrados por los DT hay que restarles los 3 que le sacaron al club, de los cuales recuperó 2 y luego volvieron a quitárselos. El reclamo continúa en el TAS.

Por eso es tan importante el encuentro de esta tarde y sería muy valioso ganarlo. Tanto que si Newell's lo hace quedará a 5 puntos de Banfield en la próxima temporada. Si pierde en cambio se le irá a 11, con 23 partidos apenas para descontar. Al menos hasta el momento, si no se modifican los reglamentos.

El futuro ya llegó para Newell's. Qué duda cabe. Así que hay que asumirlo por más doloroso que sea.

A la espera de la nueva reunión

La semana próxima habrá una nueva reunión entre la dirigencia y la oposición para avanzar en la conformación del fideicomiso deportivo. Si bien hay consenso, habrá que abordar las cuestiones legales para presentarlo al juez y lograr su aprobación. Uno de los puntos en que insistiría el arco opositor es que los fondos que se recauden tengan la garantía del juzgado para su devolución, a través del incremento del porcentaje que le retiene para pagar la deuda concursal. Lo que no se quiere es que se garantice con venta de juveniles.