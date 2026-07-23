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El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: qué dijo sobre su continuidad en Alpine

El argentino participó de una conferencia de prensa antes del GP de Hungría, mientras las escuderías van definiendo sus parrillas para la próxima temporada

23 de julio 2026 · 13:02hs
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Franco Colapinto también se refirió a los avances de los autos de los competidores directos

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Franco Colapinto habló sobre su futuro en Alpine y sorprendió con una respuesta sobre su continuidad en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. El piloto argentino aseguró que todavía no sabe cuándo se resolverá su situación contractual y dejó un mensaje para los medios.

La Fórmula 1 retomará la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, que se disputará entre el 24 y el 26 de julio en el circuito de Hungaroring, en Budapest. En la previa de la undécima fecha del Campeonato Mundial 2026, Colapinto participó de la conferencia de prensa junto a Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Consultado sobre cuándo se definirá su situación para 2027, el piloto de 23 años respondió: "No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea".

Colapinto remarcó que su prioridad pasa por las próximas carreras y por el trabajo junto al equipo para mejorar el rendimiento del monoplaza.

"Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo", explicó.

Luego, el piloto argentino respondió con ironía a las versiones sobre su futuro y apuntó contra la información que circula en los medios y las redes sociales.

"Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", lanzó.

>> Leer más: ¿Franco Colapinto, separado de Maia Reficco? Crecen los rumores de fin del noviazgo

Colapinto todavía no tiene confirmado un contrato para 2027, una situación que alimenta las especulaciones sobre su futuro en Alpine. El argentino sumó puntos en seis de los diez Grandes Premios disputados hasta el momento y mantiene un rendimiento sólido durante la temporada.

El receso de verano de la Fórmula 1, que comenzará después de la carrera de este domingo, suele marcar un período clave para que los equipos definan sus alineaciones para el año siguiente.

El desarrollo de los autos de Alpine

Además de su futuro, Colapinto analizó el rendimiento de Alpine y reconoció que el equipo quedó por detrás de sus principales rivales en el desarrollo del auto.

"Todos han traído más mejoras que nosotros, y las nuestras no han sido un paso lo suficientemente grande", afirmó.

El piloto explicó que Alpine incorporó algunas actualizaciones, pero que Racing Bulls y Audi lograron avanzar más durante la temporada.

"Sí mejoramos ligeramente el coche, pero fuimos algo superados en desarrollo y ya no estamos en la misma posición en la que estábamos en Miami, Canadá y Mónaco en comparación con ellos", señaló el argentino.

Alpine pelea por conservar el quinto puesto del Campeonato de Constructores, después de que Racing Bulls y Audi redujeran la diferencia en las últimas fechas. La escudería francesa prepara nuevas actualizaciones para después del receso de verano. "Tenemos algunas novedades por llegar, pero desafortunadamente no será este fin de semana", sentenció Colapinto.

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